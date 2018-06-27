«Акт силового давления»: зачем США модернизируют сеть военных аэродромов в Европе
- Американские истребители F-16 на авиабазе в ФРГ
- Reuters
Администрация президента США Дональда Трампа намерена увеличить расходы на укрепление военного присутствия вблизи российских границ. Вопрос о выделении средств будет рассматриваться конгрессом в рамках закона о бюджете на следующий фискальный год, сообщает Defense News.
В 2019 году финансирование программы Европейской инициативы сдерживания (EDI) может увеличиться до $6,5 млрд (против $4,8 млрд в 2018 году). В частности, вырастут ассигнования на модернизацию складов до $3,2 млрд. При этом США не намерены строить новые базы. Деньги пойдут на обновление существующей инфраструктуры, чтобы она отвечала современным задачам альянса.
«Если Россия вторгнется»
Непосредственно на «сдерживание российской агрессии» предлагается выделить $828 млн. Почти вся сумма будет направлена на реализацию проектов ВВС США. На «заблаговременное размещение и складирование техники» для «сдерживания российской агрессии» планируется потратить $368,6 млн, а на модернизацию военных аэродромов — $363,8 млн.
В 2018 году на обновление авиабаз, учебных центров и полигонов США в Европе были выделены $214 млн. В общей сложности были профинансированы работы на девяти объектах в Великобритании, Исландии, Норвегии, Эстонии, Латвии, Люксембурге, Словакии, Венгрии и Румынии.
Ранее пресс-секретарь Объединённого командования ВС США в Европе Хуан Мартинес заявил, что совершенствование разветвлённой сети аэродромов повышает боевую готовность Соединённых Штатов и их союзников в регионе.
В марте 2018 года главком Европейского командования американских войск генерал Кёртис Скапарротти сообщил, что средства на модернизацию авиабаз позволят «оперативно принимать в чрезвычайных ситуациях истребители четвёртого и пятого поколений, самолёты огневой поддержки, бомбардировщики и транспортные самолёты».
По его словам, за счёт ассигнований 2018 фискального года началось строительство системы дозаправки и мест стоянки тактической авиации. Например, в скором времени авиабаза Амари в Эстонии сможет принимать и обслуживать штурмовики A-10 Thunderbolt II, истребители четвёртого поколения F-15, F-16 и самолёты пятого поколения F-22 и F-35.
В 2018 году обновление аэродрома Кечкемет в Венгрии обошлось бюджету США в $55,4 млн. Средства были направлены на строительство хранилища для горюче-смазочных материалов, рулёжных дорожек и других объектов. Модернизированная авиабаза будет способна принимать транспортные самолёты C-5 и боевые F-15 и A-10.
- Американский транспортный самолёт C-5
- © Wikimedia / U.S. Air Force
Как поясняет Defense News, совершенствование авиационной инфраструктуры необходимо для оперативного наращивания группировки ВВС в том случае, «если Россия вторгнется в какую-нибудь европейскую страну — например, в Латвию».
В Вашингтоне полагают, что аэродромная сеть НАТО в нынешнем виде не способна выполнять задачи «сдерживания России». С 1990-х годов контингент ВВС США в Европе сократился с 72 тыс. до 34 тыс. человек. Одновременно уменьшилось количество оперативных баз (с 25 до 6) и самолётов (с 805 до 204).
«Бредни и фантазия»
Как неоднократно отмечали официальные лица НАТО и западные СМИ, альянс испытывает большие трудности в переброске сухопутных войск. На текущий момент остаются нерешёнными масса проблем в сфере логистики, дорожной инфраструктуры и документооборота. В связи с этим Вашингтон полагается на мощь Военно-воздушных сил.
«В случае начала боевых действий против России ВВС США, скорее всего, будут задействованы для сдерживания российских ВВС, обеспечения огневой поддержки сил США и союзников, а также для обеспечения превосходства в милитаризованном российском анклаве — Калининградской области», — говорится в публикации Defense News.
В беседе с RT военный эксперт Юрий Кнутов отметил, что Соединённые Штаты осознают провалы в боеготовности европейских армий, особенно наземного компонента ВС. В такой ситуации американцы рассчитывают усилить возможности боевой и транспортной авиации.
«С 1940-х годов Вашингтон активно развивал дальнюю и стратегическую авиацию, понимая, что в кратчайшие сроки невозможно перебросить достаточное количество сухопутных войск. В какой-то степени США возвращаются к стратегии холодной войны. Боевая авиация будет наносить удары, а транспортная — перебрасывать личный состав и бронетехнику», — пояснил Кнутов.
По словам эксперта, в Восточной Европе Пентагон ремонтирует аэродромы, построенные в советское время. Кнутов считает, что программа модернизации авиационной инфраструктуры представляет угрозу для безопасности России, так как оперативные базы способны принимать транспортные самолёты с танками и артиллерией на борту.
- Американский истребитель пятого поколения F-35 Joint Strike Fighter
- © Wikimedia
«Это акт силового давления на нашу страну. Программа американцев выглядит совершенно неадекватно в современной военно-политической обстановке. Вторжение России в одну из стран альянса — это бредни и фантазия, которые не находят логичного объяснения даже на Западе. Но под этим предлогом войска НАТО приближаются к границе РФ», — констатировал Кнутов.
Собеседник RT полагает, что подобные действия провоцируют рост военных расходов и гонку вооружений. По его мнению, такое развитие событий противоречит планам Москвы. Тем не менее Кнутов уверен, что Россия сможет найти достойный ответ на укрепление авиационной инфраструктуры США в Европе.
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