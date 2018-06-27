«Акт силового давления»: зачем США модернизируют сеть военных аэродромов в Европе

Белый дом может увеличить расходы на укрепление военного присутствия в Европе в 2019 году до $6,5 млрд. В частности, на «сдерживание российской агрессии» предполагается выделить $828 млн. Об этом сообщают американские СМИ. Почти вся сумма должна уйти на модернизацию аэродромов. США рассчитывают создать разветвлённую сеть базирования американских самолётов вблизи западных границ РФ. Почему Вашингтон делает ставку на ВВС в вопросе «сдерживания» Москвы, выяснял RT.

Администрация президента США Дональда Трампа намерена увеличить расходы на укрепление военного присутствия вблизи российских границ. Вопрос о выделении средств будет рассматриваться конгрессом в рамках закона о бюджете на следующий фискальный год, сообщает Defense News.

В 2019 году финансирование программы Европейской инициативы сдерживания (EDI) может увеличиться до $6,5 млрд (против $4,8 млрд в 2018 году). В частности, вырастут ассигнования на модернизацию складов до $3,2 млрд. При этом США не намерены строить новые базы. Деньги пойдут на обновление существующей инфраструктуры, чтобы она отвечала современным задачам альянса.

«Если Россия вторгнется»

Непосредственно на «сдерживание российской агрессии» предлагается выделить $828 млн. Почти вся сумма будет направлена на реализацию проектов ВВС США. На «заблаговременное размещение и складирование техники» для «сдерживания российской агрессии» планируется потратить $368,6 млн, а на модернизацию военных аэродромов — $363,8 млн.

В 2018 году на обновление авиабаз, учебных центров и полигонов США в Европе были выделены $214 млн. В общей сложности были профинансированы работы на девяти объектах в Великобритании, Исландии, Норвегии, Эстонии, Латвии, Люксембурге, Словакии, Венгрии и Румынии.

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Ранее пресс-секретарь Объединённого командования ВС США в Европе Хуан Мартинес заявил, что совершенствование разветвлённой сети аэродромов повышает боевую готовность Соединённых Штатов и их союзников в регионе.

В марте 2018 года главком Европейского командования американских войск генерал Кёртис Скапарротти сообщил, что средства на модернизацию авиабаз позволят «оперативно принимать в чрезвычайных ситуациях истребители четвёртого и пятого поколений, самолёты огневой поддержки, бомбардировщики и транспортные самолёты».

По его словам, за счёт ассигнований 2018 фискального года началось строительство системы дозаправки и мест стоянки тактической авиации. Например, в скором времени авиабаза Амари в Эстонии сможет принимать и обслуживать штурмовики A-10 Thunderbolt II, истребители четвёртого поколения F-15, F-16 и самолёты пятого поколения F-22 и F-35.

В 2018 году обновление аэродрома Кечкемет в Венгрии обошлось бюджету США в $55,4 млн. Средства были направлены на строительство хранилища для горюче-смазочных материалов, рулёжных дорожек и других объектов. Модернизированная авиабаза будет способна принимать транспортные самолёты C-5 и боевые F-15 и A-10.

Американский транспортный самолёт C-5

© Wikimedia / U.S. Air Force

Как поясняет Defense News, совершенствование авиационной инфраструктуры необходимо для оперативного наращивания группировки ВВС в том случае, «если Россия вторгнется в какую-нибудь европейскую страну — например, в Латвию».

В Вашингтоне полагают, что аэродромная сеть НАТО в нынешнем виде не способна выполнять задачи «сдерживания России». С 1990-х годов контингент ВВС США в Европе сократился с 72 тыс. до 34 тыс. человек. Одновременно уменьшилось количество оперативных баз (с 25 до 6) и самолётов (с 805 до 204).

«Бредни и фантазия»

Как неоднократно отмечали официальные лица НАТО и западные СМИ, альянс испытывает большие трудности в переброске сухопутных войск. На текущий момент остаются нерешёнными масса проблем в сфере логистики, дорожной инфраструктуры и документооборота. В связи с этим Вашингтон полагается на мощь Военно-воздушных сил.

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«В случае начала боевых действий против России ВВС США, скорее всего, будут задействованы для сдерживания российских ВВС, обеспечения огневой поддержки сил США и союзников, а также для обеспечения превосходства в милитаризованном российском анклаве — Калининградской области», — говорится в публикации Defense News.

В беседе с RT военный эксперт Юрий Кнутов отметил, что Соединённые Штаты осознают провалы в боеготовности европейских армий, особенно наземного компонента ВС. В такой ситуации американцы рассчитывают усилить возможности боевой и транспортной авиации.

«С 1940-х годов Вашингтон активно развивал дальнюю и стратегическую авиацию, понимая, что в кратчайшие сроки невозможно перебросить достаточное количество сухопутных войск. В какой-то степени США возвращаются к стратегии холодной войны. Боевая авиация будет наносить удары, а транспортная — перебрасывать личный состав и бронетехнику», — пояснил Кнутов.

По словам эксперта, в Восточной Европе Пентагон ремонтирует аэродромы, построенные в советское время. Кнутов считает, что программа модернизации авиационной инфраструктуры представляет угрозу для безопасности России, так как оперативные базы способны принимать транспортные самолёты с танками и артиллерией на борту.

Американский истребитель пятого поколения F-35 Joint Strike Fighter

© Wikimedia

«Это акт силового давления на нашу страну. Программа американцев выглядит совершенно неадекватно в современной военно-политической обстановке. Вторжение России в одну из стран альянса — это бредни и фантазия, которые не находят логичного объяснения даже на Западе. Но под этим предлогом войска НАТО приближаются к границе РФ», — констатировал Кнутов.

Собеседник RT полагает, что подобные действия провоцируют рост военных расходов и гонку вооружений. По его мнению, такое развитие событий противоречит планам Москвы. Тем не менее Кнутов уверен, что Россия сможет найти достойный ответ на укрепление авиационной инфраструктуры США в Европе.