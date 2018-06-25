Дороги на восток: почему в Пентагоне вновь заговорили о «захвате» Прибалтики российскими войсками

НАТО проиграет первую фазу гипотетической войны с Россией, считают в Пентагоне. По мнению американских специалистов, если дело дойдёт до полномасштабного конфликта, альянс не успеет вовремя перебросить войска к восточным границам из-за проблем с логистикой и российская армия сможет захватить Прибалтику. Об этом со ссылкой на представителей командования США сообщает издание The Washington Post. Что мешает эффективному военному сотрудничеству внутри НАТО и удастся ли Вашингтону решить эти проблемы — в материале RT.

Пентагон подвёл итоги военных манёвров НАТО, проведённых ранее на территории Европы, и пришёл к выводу, что проиграет первую фазу гипотетической войны с Россией. Об этом со ссылкой на американских военных сообщает The Washington Post.

По информации издания, наибольшие опасения у американцев вызывает отсутствие в Европе транспортной инфраструктуры, необходимой для переброски войск. В случае начала вооружённого конфликта с Россией даже передовые американские части не успеют вовремя достичь восточных границ альянса из-за узких дорог и недостаточно прочных мостов. Пока войска будут продвигаться к театру военных действий, российские военные уже успеют занять все страны Прибалтики, подчёркивает автор The Washington Post.

Даже во время учений военные подразделения сталкиваются с проблемами в сфере логистики. Европейские страны, входящие в НАТО, не спешат освобождать железнодорожные пути для военного транзита, отдавая предпочтение транспортировке коммерческих грузов, отмечается в статье. Так, власти ФРГ позволяют военным конвоям передвигаться по стране только по ночам в будни, а, к примеру, Швеция, сотрудничающая с альянсом, требует, чтобы блок запрашивал разрешение на военный транзит за три недели. Даже к тому, как именно закреплена бронетехника на железнодорожных платформах, в различных странах Европы могут быть совершенно разные требования, а решение подобных вопросов также отнимает время.

Например, военная техника, задействованная в прошлом году в учениях на территории Грузии, возвращалась на место постоянной дислокации в ФРГ не один месяц. Манёвры завершились в середине августа, а последние машины доехали до базы только в декабре.

Немецкая железная дорога © Alex Domanski

Reuters

Кроме того, в странах Прибалтики ширина железнодорожной колеи, проложенной ещё в советский период, отличается от западного стандарта. То есть НАТО потребуется перемещать грузы военного назначения с одного состава на другой на польской границе. Это ещё одна существенная проблема.

Эксперты не считают тревогу Пентагона преувеличенной. Как пояснил в интервью RT доцент кафедры политической теории МГИМО Кирилл Коктыш, европейская инфраструктура не приспособлена к перемещению тяжёлой военной техники.

Директор Центра стратегической конъюнктуры Иван Коновалов также полагает, что европейская инфраструктура, и в частности мосты, не выдержит веса американских «Абрамсов».

«К слову, российский танк Т-14 «Армата» намного легче, чем любой западный танк», — добавил Коновалов в беседе с RT.

В радиусе «Искандеров»

Пентагон уделяет особое внимание польско-литовской границе — узкой полоске земли, которую западные военные называют Сувалкским коридором. Этот участок отделяет Калининградскую область от дружественной Москве Белоруссии. По мнению американских специалистов, в случае масштабной войны Россия постарается пробить для себя в этом районе коридор до российского эксклава. В этом случае все три прибалтийские республики будут отрезаны по суше от союзников по НАТО. Так как этот район находится в пределах досягаемости российских ЗРК, группировка, отправленная на помощь странам Прибалтики, не сможет рассчитывать на прикрытие с воздуха.

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Однако сконцентрировать в этом районе крупную военную группировку НАТО не решается. В 2016 году военный блок объявил о размещении батальонов на ротационной основе в странах Прибалтики и в Польше.

Что интересно, альянс не удовлетворил просьбу Варшавы о размещении на польской территории военной базы США, хотя власти Польши обещали выделить на эти цели щедрое финансирование. Постпред США в НАТО Кей Бейли Хатчисон заявила, что американские военные базы не появятся в Польше.

По мнению экспертов, основная причина отказа Вашингтона заключается в том, что создание американской базы в Польше не принесло бы никакой выгоды.

«Учитывая близость Калининграда, где размещены «Искандеры», НАТО не может обеспечить морское снабжение такой базы, любой порт в этом районе оказывается в зоне досягаемости, сухопутное снабжение связано с рядом других трудностей. Поэтому в военное время от такой базы не было бы пользы, а в мирное время её наличие только нагнетало бы политическую напряжённость. Это действительно проблема для США», — подчеркнул Коктыш в беседе с RT.

«Ни единства, ни свободы, ни мира»

Статья The Washington Post — далеко не первый материал, в котором говорится о неподготовленности инфраструктуры НАТО на восточном направлении. Например, в октябре прошлого года об этом предупреждал немецкий журнал Der Spiegel, ссылавшийся на данные секретного доклада НАТО.

Развёртывание оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер» © Павел Лисицын

РИА Новости

«После окончания холодной войны атрофировалась способность НАТО осуществлять быстрое логистическое усиление на существенно увеличившейся территории, которая вверена главнокомандующему сил в Европе», — привело издание выдержку из документа.

В Пентагоне объясняют сложившуюся ситуацию тем, что до событий 2014 года Североатлантический альянс не придавал большого значения восточному направлению, не предполагая, что реалии времён холодной войны когда-либо вернутся.

«Транспортное обеспечение — это затруднение практического характера. Но это лишь симптом ещё более серьёзной проблемы. В течение 25 лет мы ошибочно считали Европу единой, свободной и мирной. На деле в ней нет ни единства, ни свободы, ни мира», — приводит The Washington Post слова генерала ВС США в отставке Дугласа Люта.

Сегодня НАТО и Евросоюз прилагают все усилия для наращивания своих военных возможностей. В марте Еврокомиссия представила план повышения мобильности вооружённых сил на территории ЕС. В этих целях планируется использовать гражданскую железнодорожную инфраструктуру. Кроме того, рассматривается возможность упростить правила пересечения национальных границ союзными войсками и военными грузами.

Следует отметить, что эти планы связаны не только с сотрудничеством в рамках Североатлантического альянса, но и с надеждами на создание общеевропейских оборонных структур, таких как Постоянное структурированное сотрудничество (PESCO). Напомним, учредительный документ PESCO Совет ЕС принял в декабре прошлого года, к проекту присоединилось 25 государств.

Ещё одна инициатива, призванная снизить бюрократические барьеры внутри Европы, получила название «военный Шенген». Речь идёт об открытии национальных границ для военных грузов. Подобные планы обсуждались достаточно давно, а в марте Брюссель представил совместный план с НАТО, направленный на снятие пограничных препятствий и создание «эффективной инфраструктуры» для всего ЕС. Теперь при строительстве новых трасс и железных дорог в Евросоюзе будут учитываться не только гражданские, но и оборонные потребности.

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Также в структуре НАТО создаётся новое командование, которое будет отвечать за военную логистику, в частности переброску ВС США в Европу. 6 июня генсек альянса Йенс Столтенберг рассказал журналистам, что новая субструктура будет размещена в Германии.

Однако, стремясь нарастить военную мощь на восточном направлении, НАТО также сталкивается с рядом препятствий. Например, выработка правил «военного Шенгена» для быстрой переброски войск может застопориться из-за противодействия со стороны стран — участниц ЕС.

По мнению Коктыша, невозможно спрогнозировать, как будут продвигаться переговоры о создании «военного Шенгена».

«С одной стороны, США будут демонстративно продавливать это решение, — отмечает эксперт. — С другой — чувствующая себя униженно после введения американских пошлин Европа, не получившая возможности даже сохранить лицо, будет искать бюрократические поводы для того, чтобы проигнорировать эту инициативу. Это своеобразная форма «бунта на коленях».

Йенс Столтенберг © Yves Herman

Reuters

Похожей точки зрения придерживается Иван Коновалов. Он отмечает, что многим европейским странам не нравится идея военной централизации не только из-за противоречий с Вашингтоном, но также из-за нежелания столкнуться с ещё большим ростом влияния Германии.

«Противоречия приведут к саботажу на переговорах со стороны ряда европейских стран, которым эта идея не нравится, — считает Коновалов. — Американские военные привыкли к полному комфорту и возвращаются к этой теме по простой причине: они хотят, чтобы Европа стала их безраздельной вотчиной».

По мнению Кирилла Коктыша, за требованиями Вашингтона скрываются мотивы как сугубо военного, так и политического характера.

«Во-первых, речь идёт о централизации и прокладывании логистических маршрутов. Но в то же время это хороший способ напомнить, где находится реальный центр принятия решений», — подвёл итог эксперт.