«Гром Перкунаса», «Анаконда» и «Единый трезубец»: НАТО начинает серию крупномасштабных манёвров у границ России

В странах Балтии и Польше в июне стартует серия учений НАТО. Открывает её «Гром Перкунаса». В течение месяца в регионе пройдёт ещё несколько крупных манёвров, в которых будут задействованы десятки тысяч солдат и офицеров. Кульминацией летнего сезона военных игр в Восточной Европе станет операция «Анаконда-2018», в которой примут участие до 100 тыс. человек. Завершит марафон осенью «Единый трезубец — 2018» (до 45 тыс. военнослужащих). С какой целью НАТО наращивает присутствие вблизи российских границ, выяснял RT.

В июне в странах Балтии и Польше пройдёт несколько масштабных военных учений НАТО. В Литве 1 июня начались крупнейшие в новейшей истории страны манёвры — «Гром Перкунаса». Учения, в которых задействованы около 9 тыс. человек, включая иностранных специалистов, продлятся до 14 июня. С 3 по 15 июня вооружённые силы альянса проведут военные игры Saber Strike («Удар саблей»), с 4 по 15 июня — Baltops («Балтийские операции»), с 8 по 16 июня — Summer Shield («Летний щит») и с 1 по 20 июня — Swift Response («Мгновенный ответ»).

По информации местных СМИ, «Гром Перкунаса», «Удар саблей», «Балтийские операции», «Летний щит» и «Мгновенный ответ» объединены «общим стратегическим замыслом». Участниками учений станут военнослужащие более 15 стран — членов НАТО. Помимо Литвы, Латвии, Эстонии, Польши, в манёврах будут задействованы войска США, Канады, Великобритании, Франции и Германии.

Бронетехника на учениях Saber Strike

© 2d Cavalry Regiment Photo Archives / Flickr

Интенсивные учения в Балтийском регионе в 2018 году проходят с середины весны. С 22 марта по 22 апреля состоялись манёвры Saber Junction («Объединённый удар»), с 9 по 21 апреля — Hunter («Охотник»), с 2 по 19 мая — Siil («Ёж»), с 15 по 25 мая — Saber Knight («Саблезуб»). Однако в них в основном были задействованы местные силы самообороны.

Держать в напряжении

Альянс не раскрывает точную численность привлекаемого личного состава и военной техники. В СМИ можно встретить разные оценки. Российская пресса сообщает, что к участию в Saber Strike будут привлечены от 6,6 тыс. до 18 тыс. человек.

Однако прибалтийские издания утверждают, что в манёврах будут задействованы от 3 тыс. до 13 тыс. человек, что не превышает лимита, установленного Венским документом от 2011 года.

Путаница с данными касается и других учений. Отсутствие достоверной информации об июньских манёврах говорит о желании НАТО «перехитрить» Венский документ, предположил в беседе с RT эксперт Российского института стратегических исследований Сергей Ермаков.

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«Численность привлекаемых сил на учениях варьируется от этапа к этапу. Вероятно, это объясняет, почему СМИ транслируют противоречивые данные. Но и сами натовцы могут намеренно скрывать совокупное количество участников, потому что оно превышает лимит, установленный Венским документом», — отметил Ермаков.

Согласно озвученной ранее официальной информации, на манёврах в Балтийском регионе будет отрабатываться боевая слаженность многонационального контингента НАТО.

Как правило, учения альянса состоят из трёх основных фаз: отражение агрессии до подхода союзных иностранных войск, переброска дополнительных сил и последующий переход в контрнаступление.

В 2018 году в официальные планы НАТО входит проведение 106 совместных и 180 национальных манёвров. В прошлом году альянс провёл 108 совместных учений и 162 национальных. В первом полугодии 2018-го альянс проведёт более 80 учений, из них свыше 20 — на территории Польши, Литвы, Латвии и Эстонии.

«Учения НАТО носят плановый характер. Но, как мы видим, нередко одно учение фактически переходит в другое. Графики их проведения пересекаются для того, чтобы держать в напряжении всю группировку региона в течение длительного времени», — заявил в беседе с RT руководитель Центра военно-дипломатического анализа и оценок Владимир Винокуров.

Корабли стран — членов НАТО на учениях Baltops

© NATO HQ MARCOM / Flickr

По мнению эксперта, такой подход позволяет НАТО наращивать количество привлекаемых сил. Причём проследить за передвижением войск и понять замысел мероприятий становится намного сложнее, считает Винокуров.

«Опасность любых учений заключается в том, что развёртывание группировки войск может трактоваться как подготовка к вооружённому конфликту. Интенсивные учения всегда заставляют нервничать государство, которое за ними наблюдает. Подобное нагнетание является следствием отсутствия доверия. Текущая ситуация всё больше напоминает времена холодной войны», — заявил Винокуров.

«Инструмент давления»

Череда учений НАТО весенне-летнего периода завершится в июле крупной операцией «Анаконда» (проходит каждые два года в Польше). Российские СМИ утверждают, что в «Анаконде» будут задействованы до 100 тыс. человек, включая 20 тыс. солдат польской армии. Страны — члены альянса сосредоточат в восточноевропейской стране 5 тыс. единиц военной техники, 150 самолётов и вертолётов, 45 кораблей.

Ещё одно крупное учение, Trident Juncture («Единый трезубец»), пройдёт с 25 октября по 23 ноября в Норвегии. В учениях могут принять от 35 тыс. до 45 тыс. человек из 30 стран НАТО. Условным театром военных действий станет северо-восток скандинавкой страны, куда будут переброшены 70 кораблей и 130 самолётов.

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В марте на слушаниях в палате представителей США командующий Корпусом морской пехоты генерал Роберт Нелле сообщил, что Trident Juncture станут самыми большими учениями со времён холодной войны по количеству привлекаемых кораблей и водоплавающей бронетехники. По его словам, манёвры продемонстрируют «серьёзность стратегии» США по поддержке европейских союзников.

«Американцы играют ведущую роль в учениях НАТО в Европе. Именно американский генералитет разрабатывает план и график их проведения. Отчасти это вызвано слабой боеспособностью европейских армий, но в большей степени доминирование американцев в руководстве войсками альянса — это, конечно, инструмент давления на Россию», — отметил Винокуров.

Опрошенные RT эксперты полагают, что по интенсивности и масштабу учения НАТО в скором времени не будут уступать манёврам периода холодной войны. Правда, сегодня из-за деградации ВС Германии, Франции и других государств костяк ударной группировки альянса в Европе составляют американские войска. Наибольшую опасность учения альянса представляют для Калининградской области.

Бойцы 173-й воздушной бригады США на учениях в Латвии

© NATO / Flickr

«Об этом не принято говорить публично, но очевидно, что «активная оборона», которая номинально отрабатывается на учениях в Балтийском регионе, подразумевает иной замысел. Речь идёт о наступлении на наш анклав, который находится в очень уязвимом положении, так как зажат между Литвой и Польшей», — сказал Ермаков.

В западных СМИ также распространена точка зрения, согласно которой главная цель учений в Восточной Европе заключается в отработке ввода войск альянса в Сувалкский коридор (100-километровый участок границы Польши и Литвы) в ответ на «акт агрессии» со стороны Москвы. Этот манёвр позволяет ликвидировать возможность помощи Калининградской области со стороны союзной России Белоруссии.

«Я надеюсь, что этот сценарий никогда не будет реализован. Однако мы видим, какие усилия прилагаются для наращивания военного потенциала НАТО. Основным проводником напряжённости являются США. Если бы не миф о «российской агрессии», то альянс давно бы потерял смысл своего существования», — резюмировал Ермаков.

Ермаков отметил, что, несмотря на географическую уязвимость, Калининградская область надёжно защищена современным российским оружием. По информации открытых источников, в регионе развёрнуты зенитные ракетные системы С-400, зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С», оперативно-тактические комплексы «Искандер-М», береговые комплексы «Бал» и «Бастион». Этого арсенала достаточно, чтобы охладить пыл любого агрессора, считает эксперт.