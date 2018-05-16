В Латвии пройдут учения с участием трёх тысяч военнослужащих стран НАТО

Короткая ссылка
В Латвии с 3 по 15 июня пройдут учения сухопутных и воздушных сил Saber Strike. Об этом сообщает Delfi со ссылкой на начальника управления военных учений объединённого штаба Национальных вооружённых сил (НВС) Гунара Грикманиса.
В Латвии пройдут учения с участием трёх тысяч военнослужащих стран НАТО
  • © Sputnik

По его словам, в учениях примут участие более 3 тыс. военнослужащих из 13 стран НАТО.

В учениях задействуют боевые самолёты и вертолёты США, беспилотники, бронетехнику, артиллерию и миномёты.

Отмечается, что манёвры в рамках учений также пройдут на территории Эстонии и Польши.

Ранее сообщалось, что в Польше начались воздушные учения НАТО Tiger Meet.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Прибалтика
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных