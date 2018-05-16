В Латвии пройдут учения с участием трёх тысяч военнослужащих стран НАТО

В Латвии с 3 по 15 июня пройдут учения сухопутных и воздушных сил Saber Strike. Об этом сообщает Delfi со ссылкой на начальника управления военных учений объединённого штаба Национальных вооружённых сил (НВС) Гунара Грикманиса.

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По его словам, в учениях примут участие более 3 тыс. военнослужащих из 13 стран НАТО. В учениях задействуют боевые самолёты и вертолёты США, беспилотники, бронетехнику, артиллерию и миномёты. Отмечается, что манёвры в рамках учений также пройдут на территории Эстонии и Польши. Ранее сообщалось, что в Польше начались воздушные учения НАТО Tiger Meet.