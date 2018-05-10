Корабли НАТО прибыли на учения в Эстонию
- Reuters
«Присутствие постоянной противоминной группы НАТО в Эстонии вдохновляет нас на крепкое сотрудничество. ВМС вносят вклад в деятельность противоминной группы уже более десяти лет, на этот раз во главе штаба подразделения будет эстонский офицер», — сказал командующий эстонскими ВМС капитан первого ранга Юри Саска.
Как отмечается, действующая противоминная группа состоит из пяти кораблей, флагман группы — голландский корабль поддержки Mercuur. В группу входят также минные тральщики: норвежский Otra, голландский Urk, бельгийский Narcis и германский Bad Bevensen. Всего в учениях примут участие около 800 военных моряков.
Организованные ВМС Эстонии учения Open Spirit пройдут с 11 по 25 мая.
2 мая в Эстонии стартовали крупнейшие военные учения с момента провозглашения независимости республики.