Корабли НАТО прибыли на учения в Эстонию

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Первая постоянная противоминная группа тральщиков НАТО прибыла в таллинскую Минную гавань для подготовки к предстоящим учениям Open Spirit. Об этом сообщает пресс-служба Главного штаба эстонских Сил обороны.
Корабли НАТО прибыли на учения в Эстонию
  • Reuters

«Присутствие постоянной противоминной группы НАТО в Эстонии вдохновляет нас на крепкое сотрудничество. ВМС вносят вклад в деятельность противоминной группы уже более десяти лет, на этот раз во главе штаба подразделения будет эстонский офицер», — сказал командующий эстонскими ВМС капитан первого ранга Юри Саска.

Как отмечается, действующая противоминная группа состоит из пяти кораблей, флагман группы — голландский корабль поддержки Mercuur. В группу входят также минные тральщики: норвежский Otra, голландский Urk, бельгийский Narcis и германский Bad Bevensen. Всего в учениях примут участие около 800 военных моряков.

Организованные ВМС Эстонии учения Open Spirit пройдут с 11 по 25 мая. 

2 мая в Эстонии стартовали крупнейшие военные учения с момента провозглашения независимости республики.

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