Североатлантический альянс и Россия провели на заседании РСН взаимные брифинги о предстоящих крупных учениях, сообщает пресс-служба НАТО.

«Состоялся обмен мнениями по нескольким темам, включая ситуацию вокруг Украины, вопросы, связанные с военной деятельностью, транспарентностью и снижением рисков, а также с доктриной и стратегией. НАТО и Россия проинформировали друг друга о предстоящих крупных учениях», — говорится в сообщении.

В альянсе отметили, что диалог с Москвой способствует развитию более предсказуемых отношений и укреплению взаимной безопасности.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что активизация деятельности НАТО в Прибалтике и Польше вызывает у Москвы обеспокоенность.