НАТО и Россия проинформировали друг друга о предстоящих крупных учениях
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«Состоялся обмен мнениями по нескольким темам, включая ситуацию вокруг Украины, вопросы, связанные с военной деятельностью, транспарентностью и снижением рисков, а также с доктриной и стратегией. НАТО и Россия проинформировали друг друга о предстоящих крупных учениях», — говорится в сообщении.
В альянсе отметили, что диалог с Москвой способствует развитию более предсказуемых отношений и укреплению взаимной безопасности.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что активизация деятельности НАТО в Прибалтике и Польше вызывает у Москвы обеспокоенность.