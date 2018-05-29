Лавров: Россия и Белоруссия обеспокоены активностью НАТО в Прибалтике и Польше

Активизация деятельности НАТО в Прибалтике и Польше вызывает у Москвы и Минска обеспокоенность, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров с белорусским коллегой Владимиром Макеем.

«У нас общий интерес к тому, чтобы развивать равноправные, взаимовыгодные отношения и с Европейским союзом, и в рамках диалога с Североатлантическим альянсом. Однако нас тревожит активизация деятельности НАТО, которую мы в последнее время наблюдаем в непосредственной близости от наших границ, прежде всего в Прибалтике и Польше», — сказал Лавров.

По его словам, и в Москве, и в Минске уверены в деструктивности действий НАТО по одностороннему развёртыванию сил и средств вблизи границ.

«Они подрывают доверие, взаимопонимание в Европе и ведут к фрагментации европейского пространства безопасности», — пояснил глава МИД.

Ранее сообщалось, что в июне в Латвии пройдут учения с участием трёх тысяч военнослужащих стран НАТО.