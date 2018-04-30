Транспортная несовместимость: в США назвали железные дороги Прибалтики препятствием для переброски войск НАТО

Существующие железнодорожные пути в Европе не позволят оперативно перебросить войска и военную технику НАТО в случае конфликта с Россией. Об этом говорится в докладе экспертов из Военной академии США в Вест-Пойнте. С текстом документа ознакомился RT. У аналитиков вызывает опасения, что в отличие от альянса российские вооружённые силы обладают более широкими возможностями в использовании железных дорог. Американские специалисты уверены в необходимости модернизировать железнодорожное сообщение в Эстонии, Литве и Латвии. По мнению российских экспертов, существующая система даёт Москве преимущество, так как сейчас для переброски войск из Германии к границам РФ понадобится как минимум двое суток.

В Институте современной войны, который относится к Военной академии США в Вест-Пойнте, увидели в железнодорожных путях Латвии, Литвы и Эстонии проблему для перемещения сил альянса. В докладе экспертов института отмечается, что различающиеся стандарты путей в Европе и странах Прибалтики делают невозможной быструю переброску войск НАТО в случае конфликта. Дело в том, что в этих странах железные дороги остались ещё со времён Советского Союза и не менялись.

«Данная несовместимость означает, что поездам, перевозящим военную технику и припасы из крупных баз НАТО в Германии или Польше, придётся перемещать свой груз на составы, приспособленные к российской колее, или доставлять его до пункта назначения на грузовом автотранспорте. Оба варианта требуют не только значительных временных затрат, но и привлечения обученного персонала и существенных военных ресурсов, таких как системы транспортировки тяжёлой техники, военная полиция и охрана. Кроме того, необходима осведомлённость в подобных операциях и умение их проводить», — сообщается в материале.

Также в нём отмечается, что Россия активно использует железнодорожное сообщение для переброски своих военных подразделений. В качестве примера в документе приводятся учения «Запад», прошедшие в прошлом году, когда Россия использовала поезда для транспортировки сил в соседнюю Белоруссию.

«В отличие от (Вооружённых сил. — RT) Российской Федерации, силам НАТО недоступна неограниченная свобода передвижения войск по дружественной территории. В настоящее время в странах Балтии российский стандарт ширины железнодорожной колеи, тогда как в других европейских государствах — членах НАТО европейская колея», — говорится в отчёте.

Броневагон СП «Терек» с установкой ЗУ-23-2

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При нынешних условиях для переброски войск НАТО из Германии к границам России альянсу понадобится «как минимум двое суток при самых комфортных условиях», считает вице-президент Российской академии геополитических проблем Владимир Анохин.

«Наши железнодорожные войска вписаны в железнодорожную гражданскую систему. То есть они могут в любой момент мгновенно перейти в состояние мобилизационной готовности — подготовки железнодорожных систем военного назначения и координации систем гражданских перевозок. И это, естественно, даёт нам большой перевес по сравнению с ЕС, где военные отдельно, гражданские отдельно — и это ещё надо согласовать. То есть наши мобилизационные возможности намного сильнее и серьёзнее», — подчеркнул эксперт.

«Для быстрой переброски войск»

Эксперты американского Института современной войны подчёркивают, что в сфере железнодорожной инфраструктуры страны Прибалтики значительно отстают от других европейских государств. «В настоящее время ось север — юг в этих трёх странах отсутствует», — отмечается в документе.

Планы по исправлению текущей ситуации уже существуют. Так, ЕС запланировал реализацию проекта Rail Baltica — постройку железнодорожной линии европейского стандарта, которая должна соединить страны Балтии, Польшу и Западную Европу. Однако в отчёте отмечается, что проект будет завершён не раньше 2025 года.

Эксперты рекомендуют решить вопрос железных дорог Прибалтики как можно скорее. Модернизация железнодорожных путей создаст преимущества для НАТО, считают в институте.

«Усовершенствование железнодорожной сети даст НАТО... способность быстрой переброски бронетанковых войск в преддверии серьёзных провокаций со стороны России или российских учений (таких как «Запад») с сохранением возможности их отвода, как только обстановка разрядится», — говорится в документе.

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Нагнетание русофобии

Российские власти неоднократно заявляли, что РФ никогда не собиралась нападать на страны Европы. Так, в 2016 году президент страны Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» назвал вымышленными и мифическими угрозы нападения России.

«Конечно, выгодно выдавать себя за защитников цивилизации, но Россия-то не собирается ни на кого нападать. Да и смешно это», — добавил глава государства.

Также по теме «Серьёзный вызов для США»: почему в НАТО заявили о военном превосходстве России в Европе Соединённые Штаты могут потерять военное лидерство в Европе к 2025 году. Об этом заявил главнокомандующий Объединёнными силами НАТО в...

О несостоятельности заявлений о планах по нападению России на Прибалтику говорил глава внешнеполитического ведомства РФ Сергей Лавров.

«Под предлогом нагнетания русофобии в отношениях между Россией и НАТО, обвинений нас в том, что мы чуть ли не готовимся напасть на Прибалтику, Польшу и всех остальных — только в воспалённом мозгу такие идеи и могут возникать, — на этой абсолютно фейковой логике происходит совершенно реальное развёртывание тяжёлых вооружений, дополнительных крупных контингентов на границах НАТО с Российской Федерацией», — отметил министр.

«Американцы обеспокоены агрессией со стороны России — это означает, что они планируют агрессию против РФ», — считает военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин.

«Все действия Соединённых Штатов и слова Вашингтона надо воспринимать с обратным знаком. Мы не собираемся нападать ни на Европу, ни на Прибалтику», — подчеркнул эксперт.

По его словам, в текущих условиях для проведения наступательной операции НАТО может понадобиться около трёх месяцев для подготовки, но сама подготовка уже может быть обнаружена.

Расходы растут

Напомним, что в марте 2018 года Европейская комиссия представила план действий по улучшению мобильности войск в ЕС. Согласно документу, Евросоюз намерен обеспечить использование гражданских железнодорожных путей как для перевозки пассажиров, так и для оборонных нужд.

Также планируется принятие новых правил по регулированию перемещения опасных грузов и трансграничных перевозок. Планы ЕС связаны с созданием оборонного союза к 2025 году.

Кроме того, согласно опубликованному в феврале бюджету США на 2019 год, Вашингтон собирается выделить более $6,3 млрд на проект по обороне ЕС — «Европейскую инициативу сдерживания». Важно отметить, что расходы на эту программу превышают показатель текущего года на $1,7 млрд. На выделенные деньги планируется расширять присутствие Вооружённых сил США в Европе.

Войска НАТО на совместных учениях с подразделением Латышской национальной гвардии 12 апреля 2018 года.

Reuters

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Согласно опубликованному документу, проект будет направлен на проведение совместных учений США и стран Североатлантического альянса. Особое внимание уделяется Восточной Европе. Также планируется укреплять батальон сухопутных войск США в Польше. В сумму $6,3 млрд входит и $250 млн для Украины на «защиту территориальной целостности».

Как ранее заявлял замглавы управления бюджетного планирования Сухопутных войск ВС США Дэвис Уэлш в ходе брифинга в Пентагоне, $1,3 млрд из этой суммы пойдёт на переброску военной техники в Европу. Как сообщает РИА Новости, Пентагон планирует направить на континент «40 танков Abrams на сумму $455 млн, 62 ракеты MSE на $250 млн, 66 многоцелевых бронетранспортёров AMPV на $230 млн, 61 бронемашину пехоты Bradley, а также ракеты HIMARS на $171 млн».