Прохладный фронт: США обеспокоены возможной «военной конкуренцией» с Россией в Арктике

Арктический регион может стать зоной «военной напряжённости и конкуренции», говорится в отчёте исследовательского центра конгресса США. В документе, с которым ознакомился RT, высказываются опасения по поводу укрепления позиций России в Арктике. Авторы говорят о необходимости расширить присутствие американских вооружённых сил «для защиты интересов в регионе». В частности, в ближайшие годы Пентагон намерен увеличить численность военных, прошедших подготовку в арктических условиях. Ранее в НАТО признали отставание стран — членов альянса от России в Арктике. При этом эксперты сомневаются, что Соединённые Штаты смогут соперничать с РФ в этой области.

Арктический регион может стать зоной «военной напряжённости и конкуренции». Об этом говорится в отчёте исследовательского центра конгресса США.

«Возобновление напряжённости в отношениях с Россией после присоединения ею Крыма в марте 2014 года в сочетании со значительным наращиванием в последние годы российского военного потенциала и операций в Арктике внушает обозревателям опасения, что регион вновь станет площадкой для военной напряжённости и конкуренции, как и опасения насчёт того, достаточно ли у США военных ресурсов для защиты своих интересов в регионе», — говорится в отчёте.

В документе отмечается, что рост значимости Арктики для Пентагона определяется ускорением таяния льдов в регионе. Это открывает более широкие возможности для американского флота. Сейчас в Арктике США преимущественно используют подводные лодки из-за плотного ледяного покрова. Уменьшение его площади позволит использовать и надводные военные суда, в том числе и для переброски войск.

«Арктический регион вновь обращает на себя внимание Вооружённых сил США (и американских спецслужб). В особенности это верно в отношении ВМС и Береговой охраны, для которых сокращение морских льдов Арктики открывает потенциальные новые районы для действия надводных кораблей. ВВС, сухопутные войска и морская пехота США также начинают уделять больше внимания арктическим операциям», — отмечают аналитики.

Об ускоренном сокращении ледяного покрова в Арктике исследователи говорят начиная с 2012 года. Так, согласно информации NASA, сокращение площади льда в Арктике летом 2017 года достигло рекордных значений. Площадь северной полярной шапки составила 4,6 млн кв. км. Этот показатель меньше средних значений для прошлых 20 лет на 1,6 млн кв. км. Более значительное сокращение арктических льдов было зафиксировано в 2012 году, когда площадь ледовой шапки сократилась до 3,41 млн кв. км.

Укрепить позиции в регионе

Канада и страны Северной Европы уже увеличивают или будут увеличивать своё военное присутствие в регионе, сообщается в отчёте. В связи с этим отмечается, что оценка перспектив расширения присутствия Вооружённых сил США в Арктике является важным направлением для Пентагона.

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«ВМС и Береговая охрана изучают, насколько расширение деятельности человека в Арктике может повлиять на стоящие перед ними требования по числу кораблей и летательных аппаратов, их характеристикам, созданию или расширению арктических баз и сопутствующим системам (как то системы навигации и связи)», — говорится в отчёте исследовательского центра конгресса США.

Там подчёркивается, что ранее Арктика была «ареной военного соперничества» между Советским Союзом и США. Обе страны размещали в регионе атомный подводный флот, стратегические бомбардировщики и авиацию тактического назначения. Однако после распада СССР значение Арктики для Пентагона «значительно уменьшилось». Авторы документа отмечают, что из-за возвращения России в арктическую зону США решили вновь укрепить свои позиции в регионе.

При этом аналитики уточняют, что сейчас ВМФ США и Береговая охрана располагают весьма «ограниченной инфраструктурой в Арктике», чтобы обеспечить проведение более масштабных воздушных и морских операций.

Согласно отчёту, к 2020 году ВМФ США планирует увеличить численность военного состава США, прошедшего подготовку в арктических условиях. Приоритетным направлением для ВМФ США в Арктике станут подводный и воздушный компоненты, в то время как использование надводных судов в ближайшее время будет ограничено.

К 2030 году американский флот планирует полностью подготовить военный состав для «принятия мер на случай непредвиденных обстоятельств» в Арктике, которые относятся к национальной безопасности. По мере того как лёд будет отступать, США будут больше использовать надводные корабли.

«Эпоха соперничества великих держав»

Отставание стран — членов НАТО от России в Арктике признал главнокомандующий силами альянса в Европе американский генерал Кёртис Скапарротти в марте текущего года.

«Мы отстаём», — заявил генерал, отвечая на вопрос, есть ли у США достаточный потенциал, чтобы противостоять России в Арктике.

По его словам, в ближайшие два-три года у России появится возможность контролировать Северный морской путь, в том числе военными средствами.

Члены альянса стремятся усилить свои позиции посредством увеличения численности кораблей и подводных лодок, а также с помощью разработки новых видов вооружений. Так, в мае 2018 года США заявили о восстановлении ликвидированного семь лет назад Второго флота, в сферу ответственности которого войдёт арктическая зона. Соответствующее заявление сделал командующий военно-морскими операциями США адмирал Джон Ричардсон.

Проект подводной лодки типа «Колумбия»

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«Наша стратегия национальной обороны ясно даёт понять, что мы вернулись в эпоху соперничества великих держав, поскольку сфера безопасности продолжает становиться всё более сложной и ставит перед нами всё больше задач. Именно поэтому сегодня мы ставим на ноги Второй флот, чтобы среагировать на эти изменения, особенно в Северной Атлантике», — заявил он.

Помимо этого, страны НАТО планируют усилить состав авиационных сил в регионе. Так, к 2024 году Норвегия собирается поставить на вооружение американские истребители пятого поколения. В целом в распоряжении Осло будут находиться 52 самолёта. Канада планирует оснастить свои вооружённые силы беспилотниками. Пентагон к 2020 году намерен заменить истребители F-16, которые относятся к 11-й воздушной армии, дислоцированной на Аляске, на новые F-35.

Также США планируют резко нарастить количество атомных подводных лодок класса «Вирджиния» и атомных ракетоносцев «Колумбия». Согласно информации издания Naval Today, Пентагон планирует построить 29 подводных лодок.

США уже опоздали с наращиванием своего присутствия в Арктике, считает профессор Академии военных наук Сергей Судаков.

«Пентагоном будут созданы специальные силы, но это будет сделано с приличным опозданием. От России это опоздание составляет примерно 10 лет. США прекрасно понимают, что сейчас опередить Россию, с учётом их интересов в Арктике, будет очень сложно», — отметил он в беседе с RT.

Также эксперт предположил, что США для усиления своих позиций в Арктике «будут вкладывать очень большие деньги в свой ледокольный флот и свои армейские подразделения».

Эксперт уверен, что отставание США в Арктике связано с тем, что очень долгое время регион просто не осваивался Соединёнными Штатами.

«Сейчас есть некая злоба со стороны Белого дома и Пентагона, связанная с тем, что они просто просмотрели, какими темпами развивается Россия. Оказалось, что РФ может вполне наращивать своё присутствие, и не просто наращивать, а создать уникальный ледокольный флот, который заместить чем-то сейчас США не способны. Сложилась уникальная ситуация, когда такая страна, как Россия, является абсолютной доминантой в Арктике», — подчеркнул политолог.

На страже Севера

Россия в последние годы приняла ряд мер для обеспечения защиты собственных интересов в Арктическом регионе. Президент России Владимир Путин в апреле 2014 года поручил Минобороны создать в Арктике единую систему базирования надводных кораблей и подлодок нового поколения, укрепить границу, а также образовать новый государственный орган для реализации политики РФ в этом стратегически важном регионе. В этом же году Минобороны РФ сформировало Объединённое стратегическое командование (ОСК) «Север» со штабом в Североморске, которое занимается защитой экономических интересов России в Арктике.

Основными задачами для Москвы стало восстановление сети военных аэродромов, построенных в советские годы, укрепление войск ПВО и увеличение количества судов в регионе. Командованию «Север» подчинены также части морской авиации, сухопутных сил и ВКС.

Сегодня в распоряжении Северного флота — 41 подводная лодка и 38 надводных кораблей, включая тяжёлый авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов». В состав СФ входят восемь субмарин с баллистическими ракетами.

К 2020 году Россия планирует восстановить в арктической зоне 13 военных аэродромов, которые использовались в советский период. В ближайшее время должны завершиться работы по реконструкции и последующей модернизации десяти объектов. Военные аэродромы позволят разместить в Арктике бомбардировщики Су-24, истребители-бомбардировщики Су-34, штурмовики Су-25, истребители-перехватчики МиГ-31, вертолёты различного типа.

Кроме того, в 2018 году в Арктике планируется сформировать новую дивизию ПВО, которая будет развёрнута на архипелаге Новая Земля, в посёлках Тикси и Диксон. К 2019 году Минобороны РФ рассчитывает завершить формирование щита противовоздушной обороны от Новой Земли до Чукотки.

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«У России сегодня появляются самые разнообразные и вполне достаточные средства для отражения любой агрессии, — отметил в беседе с RT доктор политических наук, профессор РАНХиГС при президенте РФ Владимир Штоль. — Россия уделяет непосредственное внимание Арктике: там проводятся военные учения, усиливается наше военное присутствие, начинается серьёзная разработка Северного морского пути как важнейшей логистической артерии в этом регионе и, конечно, происходит усиление военно-морского компонента в данном регионе».

Эксперты подчёркивают, что Арктика представляет интерес прежде всего своими природными ресурсами и возможностью транспортировки товаров по Северному морскому пути. По разным оценкам, в регионе сконцентрировано до 25% мировых запасов углеводородов.

«Надо понимать, что арктический шельф — это очень большой резерв природных ископаемых. Природные ресурсы являются на сегодняшний день важнейшим фактором войн, которые США развязывают по всему миру. Именно поэтому контроль над этими природными ископаемыми, прежде всего углеводородными, является ключевым», — резюмировал Сергей Судаков.