Арктика близко: каких результатов достигла Россия в освоении Северного морского пути

Развитие Северного морского пути (СМП) — одно из главных достижений экономической политики России в уходящем году. По итогам 2017-го грузопоток по этой транспортной артерии достигнет очередного исторического рекорда — 10 млн тонн, а к 2030-му может вырасти в семь раз. Ключевым драйвером проекта СМП является запуск новых промышленных мощностей в арктической зоне. Руководствуясь растущими коммерческими интересами, Россия активно модернизирует ледокольный флот. О результатах и перспективах эксплуатации СМП — в материале RT.

Северный морской путь (СМП) — один из самых динамично развивающихся экономических проектов современной России. 2017 год для СМП завершается рекордным показателем роста грузопотока. В ближайшее десятилетие объём перевозок по Северному Ледовитому океану должен увеличиться многократно.

Так, в 2017 году грузопоток по Северному морскому пути превысит прошлогодний показатель как минимум на 2 млн тонн, достигнув 10 млн тонн. К 2030 году по этой транспортной артерии будет ежегодно перевозиться до 70 млн тонн различных грузов. С таким прогнозом ранее выступил вице-президент Объединённой судостроительной корпорации (ОСК) Евгений Загородний на прошедшей в Санкт-Петербурге конференции «Материалы и технологии для Арктики».

«Согласно базовому сценарию, до 2030 года грузопоток по Севморпути может составить до 70 млн тонн. В дальнейшем, по оценкам ряда научных центров, показатель может вырасти до 104—105 млн тонн. При этом совокупные мощности терминалов морских портов Сабетта, Чайка и других к 2028 году составят более 117 млн тонн в год», — проинформировал Загородний.

Динамика грузопотока по Северному морскому пути не может не впечатлять. По данным ПАО «Совфрахт», в 2013 году по Ледовитому океану Россия перевезла 2,9 млн тонн, в 2014 году — 3,8 млн тонн, в 2015-м — 5,4 млн тонн, в 2016-м — 7,48 млн тонн, а за семь месяцев 2017 года — 5,3 млн тонн. Для сравнения: в 1986 году грузопоток по СМП составлял 6,5 млн тонн.

По прогнозам ФГУП «Росатомфлот», после 2020 года объём перевозок по СМП превысит 40 млн тонн, а после 2030-го — 72 млн тонн. В июне 2017 года гендиректор госкомпании Вячеслав Рукша заявил, что при благоприятных обстоятельствах грузопоток по СМП к 2029 году может достичь 80 млн тонн.

Между Мурманском и Сахалином

Северный морской путь — главная арктическая судоходная магистраль, протянувшаяся от Мурманска до дальневосточных портов. Общая протяжённость СМП на территории РФ составляет около 10 тыс. км, а путь из Японии в Западную Европу — чуть менее 13 тыс. км.

Таким образом, Северный морской путь представляет собой кратчайший маршрут из Восточной Азии в Европу (около 20 дней в период летней навигации). Протяжённость так называемого южного морского пути через Индийский океан и Суэцкий канал составляет около 20 тыс. км (более 32 дней).

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Однако в силу сурового и чрезвычайно холодного климата Арктики навигация по СМП ограничена. Толщина льда в заполярных морях может достигать четырёх метров, а температура воздуха опускается ниже -50 °С. Без использования ледоколов танкеры (в том числе ледового класса) могут ходить в заполярных водах от двух до четырёх месяцев.

В первоочередные задачи РФ не входит продвижение СМП как альтернативы южному торговому маршруту. Россия сосредоточилась на развитии внутренней инфраструктуры и строительстве новых ледоколов. Инвестиции в Северный морской путь направлены на удовлетворение запросов Минобороны и крупного бизнеса.

С 2013 года военное ведомство восстанавливает 13 советских аэродромов, строит десятки военных баз и военных городков. Ежегодный грузопоток Минобороны по СМП оценивается в 700 тыс. тонн. Тем не менее главным драйвером развития арктической магистрали являются добывающие корпорации.

«Выдающееся событие»

Наиболее крупными экономическими игроками в Арктике являются ПАО «Новатэк», УК «ВостокУголь», «Норильский никель», «Роснефть», «Газпром нефть», ООО «ГДК Баимская» и ОАО «Пайяха». Компания «Новатэк», реализующая проекты строительства заводов по сжижению природного газа (СПГ) в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), ожидает взрывного роста перевозок.

5 декабря «Новатэк» объявил о запуске первой очереди завода «Ямал СПГ». 8 декабря в порту Сабетта президент России Владимир Путин дал старт загрузке первого танкера-газовоза «Кристоф де Маржери», который потом направился с партией топлива к берегам Великобритании.

Владимир Путин в Сабетте, 8 декабря 2017 года

Reuters

Мощность первой очереди завода составит 5,5 млн тонн. Вторая и третья очереди будут запущены в 2018—2019 годах, совокупный объём производства СПГ составит 16,5 млн тонн. Глава Минтранса РФ Максим Соколов полагает, что в 2018 году «Ямал СПГ» увеличит объём грузопотока по СМП более чем в три раза.

Немецкая газета Die Welt назвала запуск первой очереди «выдающимся событием для глобальной добычи газа». Издание отметило, что «Новатэк» стала первой в мире компанией, которая построила терминал для СПГ за полярным кругом.

Информационное агентство Bloomberg усмотрело в проекте «Ямал СПГ» ответ России на западные санкции. Несмотря на трудности с финансированием, «Новатэк» смогла привлечь инвестиции французской корпорации Total (20% акционерского капитала), Китайской национальной нефтегазовой корпорации — CNPC (20%) и Фонда Шёлкового пути (9,9%).

Завод «Ямал СПГ»

© yamallng.ru

«Для «Новатэк» это стало триумфом. То, что русским удалось запустить проект, стало небольшой победой над противниками, подтверждающей в очередной раз, что санкции недостаточно эффективны», — цитирует агентство директора по вопросам природного газа в Оксфордском институте энергетических исследований Джеймса Хендерсона.

В выгодном положении

По подсчётам Сибирского научно-аналитического центра, в 2025 году новые заводы по производству СПГ в ЯНАО и на полуострове Гыдан будут выпускать 93,5 млн тонн сжиженного газа. «Ямал СПГ» сможет производить 16,5 млн тонн топлива, СПГ-3 и СПГ-5 — суммарно 44 млн, СПГ-2 и СПГ-4 — 33 млн тонн.

Как отмечают эксперты, ставка «Новатэка» на экспорт сжиженного топлива укладывается в господствующий на мировом газовом рынке тренд. К 2040 году доля СПГ в общем объёме продаваемого газа возрастёт с нынешних 30-35% до 50%. С учётом роста потребности в природном газе развитых и развивающихся стран российские проекты с большой вероятностью окажутся в весьма выгодном положении.

По информации ПАО «Совфрахт», объём отгрузки газа уже в 2020 году превысит 25 млрд кубометров, увеличившись по сравнению с показателем 2017 года более чем в пять раз. Доля СПГ в этом объёме составит чуть менее 20 млрд кубометров.

В компании прогнозируют, что рост транспортной нагрузки на Обскую губу (залив Карского моря между полуостровами Гыдан и Ямал) вырастет с 12,5 млн тонн (2017) до 108,5 млн тонн (2030).

Добыча и перевозка нефти по Северному морскому пути (в отличие от газа) увеличится незначительно. В 2017 году объём отгрузки чёрного золота в Арктике составит 17 млн тонн. В период между 2020 и 2023 годами этот показатель останется на уровне 20 млн, а потом начнёт плавно снижаться до 15 млн тонн к 2040 году.

На смену советскому поколению

Взрывное увеличение грузопотока по СМП потребует ввода в строй новых танкеров и ледоколов. По данным «Росатомфлота», проблемы с обеспечением ледоколами испытывают четыре российских компании: ОАО «Пайяха», ООО «ГДК Баимская», проект «Новатэк» СПГ-2 и «Роснефть», которая осваивает Хатангский лицензионный участок.

Как подсчитали в «Росатомфлоте», потребности России до 2020 года смогут удовлетворять четыре атомных ледокола. С 2023 года атомный ледокольный флот РФ потребуется увеличить до шести кораблей, а после 2026 года — до семи.

Спуск на воду ледокола «Сибирь»

РИА Новости

В настоящее время в России на ходу около 40 ледоколов, в том числе четыре атомных проекта 10520. Все они подлежат плановой утилизации, которая стартует в 2023 году и завершится в 2035-м. На смену советскому поколению ледоколов придут пять кораблей проекта 22220 (типа ЛК-60Я) с более мощной ядерной установкой (60 МВт против 55 МВт).

Однако настоящим прорывом, как надеются в «Росатомфлоте», должны стать два совершенно новых проекта. Речь идёт об атомных ледоколах проекта 10510 «Лидер» и многофункциональных офшорных атомоходах проекта 10570. Планируемый период эксплуатации этих кораблей — с 2026 по 2066 год.

«Лидер» будет обладать сверхмощной силовой (120 МВт) установкой и способностью взламывать лёд толщиной 4,1 м. Перспективный атомоход призван обеспечить круглогодичную навигацию во все районы Арктики. При этом корабли проекта 10570 необходимы для навигации в районах арктического шельфа и мелководья.

Вопрос о строительстве головного «Лидера» должен быть решён в течение ближайших месяцев. Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин убеждён, что без строительства атомоходов проекта 10510 Россия не сможет реализовать потенциал СМП.

«Без ледоколов «Лидер» (как минимум трёх) мы не сможем обеспечить безусловную стабильную проводку по восточному маршруту. Это может поставить под угрозу наши планы по добыче углеводородов и других богатств в арктической зоне», — заявил Рогозин, выступая на международном форуме «Арктика: настоящее и будущее» в Санкт-Петербурге.

Председатель полярной комиссии Русского географического общества Виктор Боярский поддерживает точку зрения Рогозина. По его словам, «Лидеры» позволят решить массу проблем восточной ветки СМП и значительно увеличат экспортные возможности РФ.

«Западная часть Северного морского пути традиционно более развита, чем восточная, где навигация сталкивается с большими трудностями. «Лидеры» — это те самые ледоколы, которые могут ломать практически любой лёд. Они крайне востребованы, ведь Россия стремится увеличить рынки сбыта углеводородов в Японии, Китае и Южной Корее», — пояснил в беседе с RT Боярский.

Эксперт убеждён, что полноценное освоение Северного морского пути принесёт России огромную экономическую выгоду. Инвестиции в расширение производственных мощностей, строительство ледоколов и модернизацию инфраструктуры принесут гарантированную прибыль как минимум в среднесрочной перспективе.

«Не думаю, что Северный морской путь будет активно использоваться для транспортировки продукции из Восточной Азии в Европу. Южный маршрут всё же более удобный и предсказуемый. Контейнерные перевозки в Заполярье будут в совсем небольших объёмах. Однако Северный морской путь незаменим для выполнения задач по наращиванию экспорта углеводородов», — подчеркнул Боярский.