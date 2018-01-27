Полюс отчуждения: как заявления о «российской угрозе» в Арктике помогают расти оборонному бюджету Великобритании

В британском парламенте вновь обсуждают «российскую угрозу». Так, консерватор Джеймс Грей заявил, что Россия выделила «миллиарды фунтов» на строительство военных баз в Арктическом регионе и своими подлодками «угрожает стратегическим путям» Лондона и Вашингтона. Парламентарий призвал довести расходы на оборону страны с 1,9% до 3% ВВП для «защиты нации». Вооружаться собрался и министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон. Он уверяет, что Москва якобы планирует устроить «полный хаос» в Соединённом королевстве и с этой целью изучает критически важную инфраструктуру острова. В Минобороны России слова высокопоставленного британского военного назвали беспочвенными фобиями и отметили, что Уильямсон, вероятно, «утратил понимание границы разумного», если публично заявляет такое. RT разбирался, о каких угрозах идёт речь и чем вызваны опасения Вестминстерского дворца.

В январе на заседании комитета по обороне в Палате Общин британского парламента в очередной раз подняли вопрос о нарастающей угрозе для Великобритании со стороны России. На это раз из-за освоения ей Арктики.

Так, консерватор Джеймс Грей заявил, что Россия якобы «потратила миллиарды фунтов» на строительство восьми новых военных станций вдоль арктического побережья, чем стала угрожать Лондону.

«На данный момент НАТО, по крайней мере отчасти, игнорирует [деятельность России на крайнем севере], и нам действительно следует напомнить, что русские выделили миллиарды фунтов на возведение восьми новых военных баз вдоль Арктического побережья, что активность их подводных лодок на севере Атлантического океана значительно увеличилась, и что они угрожают стратегическим путям, связывающим Великобританию с США – и всё это происходит прямо у нас под носом, в то время как мы бездействуем», — заявил парламентарий.

Также Грей призвал довести расходы на оборону Великобритании до 3% ВВП «защиты нашей нации». Для сравненияв, в 2016 году оборонные расходы Королевства составляли лишь 1,9% ВВП.

«Если мы сейчас не подойдем к этому факту со стратегической точки зрения и если не найдем способ увеличить расходы на оборону до 3% [от ВВП], чего хотят многие в Палате общин, мы, боюсь, просто не выполним свой долг. А именно, не сделаем того, ради чего находимся здесь по воле народа, не воплотим в жизнь правильный подход к защите нашего государства», — подчеркнул Грей.

Зал заседаний палаты общин

Reuters

Для защиты Великобритании от внешних угроз парламентарий предлагает обеспечить слаженность работы МИДа, Минобороны и казначейства для выделения средств на сдерживание угроз для Лондона. Сейчас согласование оборонных расходов испытывает трудности, добавил он.

«Сейчас никто уже не понимает, что угрожает нашей стране, никто не знает, кто решает, как быть с этими угрозами, и никто не знает, где взять на это деньги», — заключил Грей.

«Границы разумного»

С Греем согласен министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон. В интервью газете The Telegraph он заявил, что Россия, по его данным, изучает критически важную британскую инфраструктуру и «намерена пойти на такие действия, которые любая другая страна сочла бы абсолютно неприемлемыми».

«Русские не собираются высаживать десант в Южной бухте в Скарборо или на пляже в Брайтоне. Они будут размышлять так: «Как нанести Британии наиболее болезненный удар? Нанести ущерб её экономике, уничтожить её инфраструктуру, лишить жизни тысячи, тысячи и тысячи людей и, по сути, попытаться создать полный хаос в стране», — отметил глава оборонного ведомства Великобритании.

В России, однако, такой информации о себе сильно удивились. Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков, в частности, отметил, что Уильямсон «в своей пламенной борьбе за денежные знаки военного бюджета, похоже, утратил понимание границ разумного».

«Фобии министра о фотографировании Россией электростанций или изучении маршрутов британских газопроводов достойны отражения в детских комиксах или сериале «Монти Пайтон: летающий цирк», — заявил он.





Угроза войны как средство дохода

По данным экспертов, Россия действительно укрепляет своё присутствие в Арктике, однако делает это исключительно для обеспечения собственной безопасности. Так, одной из основных задач группировки российских войск в Арктическом регионе является защита Северного морского пути (СМП), который с каждым годом становится все более актуальным. Для укрепления позиций на этой территории российский президент Владимир Путин в апреле 2014 года поручил Минобороны создать в Арктике единую систему базирования надводных кораблей и подлодок нового поколения.

Российская военная база «Арктический трилистник» на острове Земля Александры архипелага Земля Франца-Иосифа

© РИА Новости / Минобороны РФ

Для обеспечения безопасности российской Арктики в регион также переброшены части морской авиации, сухопутных сил, ВКС и ПВО. Для предупреждения ракетного нападения до конца текущего года вблизи Мурманска строится радиолокационная станция «Воронеж». Кроме того, в 2018 году на архипелаге Новая Земля, в посёлках Тикси и Диксон планируется развернуть новую дивизию ПВО. Командующий Северным флотом Николай Евменов заявил, что Россия до 2020 года восстановит в Арктике 10 аэродромов.

Усиление России в регионе является также ответом на расширение присутствия войск НАТО в Арктике. Как ранее сообщал RT, до 2024 года норвежские ВВС полностью завершат перевооружение на истребители пятого поколения F-35. Кроме того, канадские вооружённые силы могут развернуть в Арктике более 70 истребителей F-18 и планируют пополнить эскадрильи беспилотными аппаратами. Американские ВВС намерены после 2020 года обновить авиапарк 11-й воздушной армии, дислоцированной на Аляске. Все F-16 на базе Эйельсон будут заменены на F-35.

Задача «выбить бюджет»

Военный и политический аналитик, член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков в разговоре с RT отметил, что одной из причин нагнетания обстановки в Великобритании в связи с «российской угрозой» является желание увеличить оборонный бюджет страны.

«Эти разговоры ведутся, во-первых, чтобы нагнетать напряжённость в отношении России, выставлять её агрессором, а во-вторых, чтобы выбить бюджет, дополнительные деньги. Вот и всё. Разговоры о том, что наши подводные лодки косяком пойдут в Атлантику, бессмысленные. Нам эта атака ничего не даст», — подчеркнул военный аналитик.

Российская атомная подводная лодка

AFP

© ALEXANDER ZEMLIANICHENKO

Сивков добавил, что противолодочные рубежи для защиты Великобритании уже и так существуют, и довольно давно. Поэтому разговоры о «российской агрессии» с помощью подлодок являются со стороны Лондона чистой игрой на публику.

«Вся эта зона, начиная от норвежского рубежа, Нордкап — остров Медвежий и на всю глубину Атлантики, всё Норвежское море, Ирландское море — это сплошная зона противолодочной обороны НАТО. Там выделяются два крупных рубежа, первый это Нордкап-Медвежий остров-серьёзный рубеж, но самый сильный противолодочный рубеж – это Фареро-Исландский рубеж, обслуживание которого решал и решает британский флот», — заключил эксперт.