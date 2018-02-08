«До края и обратно»: насколько велика угроза военного конфликта между НАТО и Россией

Россия и страны НАТО находятся на грани войны. Такое заявление содержится в докладе Мюнхенской конференции по безопасности, которая пройдёт 16—18 февраля. По мнению авторов документа, сегодняшние негативные тенденции в области безопасности повышают риски случайного конфликта на востоке Европы. Эксперты отмечают, что алармистские тезисы навеяны новой ядерной доктриной США и направлены «на запугивание России». Насколько оправданны опасения по поводу военного столкновения РФ и Североатлантического альянса, выяснял RT.

Очередной доклад Мюнхенской конференции по безопасности, которая состоится в этом году 16—18 февраля, фокусируется на вероятности военного конфликта между Россией и странами НАТО. Как утверждают авторы документа, выдержки из которого приводит Reuters, риск новой войны в Европе растёт из-за нарушений договорённостей по контролю над вооружениями, разногласий по поводу военных учений и размещения в регионе дополнительных вооружений.

В частности, отмечается, что под угрозой находится Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), подписанный лидерами СССР и США — Михаилом Горбачёвым и Рональдом Рейганом — 1 июня 1988 года. В отказе от соблюдения этого договора США и страны НАТО обвиняют Россию.

Такое положение дел ведёт «к дальнейшему ухудшению ситуации в области безопасности в Европе», подчёркивают авторы доклада.

«В столь тяжёлом состоянии просчёты и недопонимание могут привести к случайному военному столкновению», — говорится в документе, озаглавленном «До края и обратно».

Традиции безопасности

Мюнхенская конференция по безопасности — крупнейший международный форум по ключевым вопросам внешней и оборонной политики, который проводится в Германии с 1962 года.

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Изначально конференция проходила под эгидой Христианского социального союза (ХСС) — баварской консервативной партии, на федеральном уровне традиционно выступающей в блоке с Христианским демократическим союзом (ХДС). С 1998 года это мероприятие финансируется правительством ФРГ.

Традиционно в конференции принимают участие ведущие политики и эксперты из многих стран мира. 11 лет назад, в 2007 году, на Мюнхенской конференции с критикой однополярного мира выступил президент России Владимир Путин. В 2018 году ожидается, что Россию на международном форуме будет представлять министр иностранных дел Сергей Лавров.

Каждый год в преддверии конференции её организаторы выпускают доклад, посвящённый ключевым тенденциям в области безопасности и главным мировым угрозам. Как правило, в его составлении принимают участие ведущие аналитические центры Европы и США.

Голос Европы и англосаксов

«Безусловно, это продавливание американской повестки, идущее после того, как недавно была опубликована новая ядерная доктрина США, — заявил в интервью RT политолог Александр Асафов. — Это запугивание России».

Он подчеркнул, что Соединённые Штаты оставили за собой право нанесения первого ядерного удара по России. Ранее заместитель председателя Объединённого комитета начальников штабов ВС США генерал Пол Сельва отметил, что Пентагон разрабатывает планы войны против России и Китая.

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Теперь угроза завуалированно озвучивается через документы Мюнхенской конференции.

«Если Соединённые Штаты не могут сказать это России напрямую, они используют язык посредников — и мы видим, что на европейской конференции, хотя и в таких трагических тонах, чётко это обозначено», — заключил эксперт.

По мнению профессора кафедры внешнеполитической деятельности России факультета национальной безопасности (ФНБ) РАНХиГС Сергея Фокина, никакого столкновения не будет.

«Скорее всего, это посыл англосаксов, здесь удивляться нечему», — заявил эксперт в интервью RT.

С другой стороны, по мнению экспертов, реальные опасения, что конфликт с Россией зайдёт слишком далеко, свойственны представителям Германии, выступающей хозяйкой форума.

«Немцам этого не надо, — отмечает Фокин, подчёркивая, что ФРГ сейчас не стремится угрожать России. — Позиция у немцев другая. Вы думаете, им не надоели американцы?».

Как пишет немецкое издание Handelsblatt, Германия и страны Европы обеспокоены напряжённостью между Россией и США.

«Европейцы — главные жертвы», — цитируют они председателя Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганга Фридрих Ишингера, который поделился с ними опасениями по поводу гонки вооружений между Россией и США.

Издание отмечает, что опасения у европейцев вызывает и новая ядерная доктрина Соединённых Штатов.

По мнению Асафова, озвученные в докладе Мюнхенской конференции по безопасности алармистские настроения чрезмерны и используются лишь как инструмент внешнеполитического давления.

«Думаю, что стороны сумеют договориться и до конфликта дело не дойдёт. Тем более что существует обмен информацией по общей борьбе с международным терроризмом. Я имею в виду визит наших высших руководителей спецслужб в США», — подчёркивает эксперт.

Асафов отмечает, что также существуют постоянные форматы коммуникации по ситуации на востоке Украины (Волкер—Сурков).

Украинский вопрос

По мнению составителей документа, конфликт на Украине является главной проблемой для нормализации отношений между Россией и Западом. Отмечается, что поставка Киеву летальных вооружений, о чём в конце 2017 года заявили США, приведёт лишь к сохранению этой по сути тупиковой ситуации.

Асафов считает, что и в этом вопросе составители доклада озвучили реальную позицию Вашингтона.

«Американцы четыре года не поставляли летальные вооружения на Украину и не собираются их предоставлять. Сначала они ставили финансовые границы, сказав, что оружие не будет поставлено бесплатно и будет стоить денег, которых у Украины нет, сейчас они подготавливают другие формы отказов, в том числе и вежливые», — подчёркивает эксперт.

Американский переносной противотанковый ракетный комплекс «Джавелин»

Reuters

© Lucas Jackson

По его словам США обозначили чёткие условия по противотанковым комплексам Javelin, когда специальный представитель Госдепа Курт Волкер заявил, что это вооружение не должно попасть в зону конфликта на Донбассе. А украинская сторона надеялась их использовать именно там.

«Это один из аргументов для будущих отказов и затягивания, — считает Асафов. — Теперь можно заявлять: «Мы обещали вам дать, но видите, даже Мюнхенская конференция говорит, что это усугубит ситуацию, поэтому мы пока подождём».

«Потеряли энергию»

Авторы доклада утверждают, что наряду с риском столкновения с Россией, ещё одна проблема для НАТО и ЕС — «потеря энергии» на восточном фланге. Отмечается, что Восточное партнёрство Европейского союза застопорилось, а НАТО вряд ли в ближайшем будущем ожидает расширение.

В ЕС нарастают дезинтеграционные тенденции, и восток Европы становится их центром. Там в лице Польши и Венгрии кристаллизируется полюс евроскептицизма. Германия, выступавшая главным мотором евроинтеграции, в последнее время из-за кризисных тенденций во внутренней политике не могла уделять должного внимания ЕС, отмечается в докладе.

«Следующий год покажет, выльются ли попытки компромисса и амбициозные предложения по реформам в конкретные действия, которые исцелят раны внутри ЕС», — подчеркивается в докладе.

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В то же время в документе Мюнхенской конференции по безопасности отмечаются позитивные тенденции для НАТО. Подчёркивается, что усилилось взаимодействие стран восточного фланга НАТО, а сами командные структуры альянса в настоящее время реформируются, чтобы лучше ответить на стоящие перед НАТО вызовы.

Авторы доклада приветствуют создание постоянного структурированного сотрудничества в сфере безопасности и обороны (PESCO) внутри ЕС, т.н. «оборонного Шенгена», позволяющего без проблем перебрасывать войска из одной части Европы в другую. Ранее в некоторых СМИ проект был обозначен как «европейская альтернатива НАТО», однако сам Североатлантический альянс поддержал эту идею, поскольку она позволяет решать проблему переноски войск на европейском континенте.

«Тут опять продвигается американская точка зрения, содержится намёк, что, несмотря на развитие оборонной составляющей в Евросоюзе, дела идут не очень хорошо, и НАТО является единственной надеждой на защиту и безопасность», — отмечает Асафов.