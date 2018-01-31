В Пентагоне описали возможную войну с Россией и Китаем

Заместитель председателя Объединённого комитета начальников штабов ВС США генерал Пол Сельва на мероприятии, организованном Defense Writers Group, рассказал, какими могут быть военные конфликты с Россией и Китаем.

«Любая битва с Китаем, если она произойдёт, будет в значительной степени морским и воздушным боем», — цитирует Defense News генерала.

По его словам, в возможном конфликте с Россией будут задействованы ВВС и армия США, а на первоначальном этапе, который предполагает развёртывание войск в Европе, сражения между государствами могут проходить и на морском участке, поскольку невозможно «попасть в Россию», не «переплыв Северную Атлантику».

Сельва подчеркнул, что, согласно разрабатываемой Национальной оборонной стратегии, Россия признаётся «глобальной угрозой».

Он также добавил, что Минобороны США разрабатывает «глобальный план» для России и Китая, однако выяснение наиболее вероятного сценария развития событий и вопрос финансирования — серьёзный вызов для ведомства.

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что Китай и Россия бросают вызов интересам, экономике и ценностям США.

Подробнее — в материале RT.