«Вызов нашим интересам, экономике и ценностям»: Трамп назвал Россию и Китай соперниками США

Президент США Дональд Трамп в ежегодном обращении к конгрессу назвал Россию и Китай соперниками Америки. Вместе с тем главная угроза Соединённым Штатам, по оценке политика, исходит от экстремистских группировок, поэтому Вашингтон не станет закрывать тюрьму Гуантанамо, где содержатся подозреваемые в терроризме. Трамп полагает, что военные США должны получить право задерживать террористов на поле боя. Американский лидер также призвал законодателей не допускать сокращения оборонного бюджета, поскольку «слабость — это прямая тропа к конфликту».

О России и безъядерном мире

Президент США Дональд Трамп в ходе ежегодного обращения к конгрессу «О положении страны» назвал Россию и Китай соперниками, которые «бросают вызов» интересам и ценностям Соединённых Штатов.

«В мире мы сталкиваемся с режимами-изгоями, террористическими группировками и соперниками вроде Китая и России, которые бросают вызов нашим интересам, нашей экономике и нашим ценностям», — отметил глава Белого дома.

В этой связи он призвал оставаться сильными.

«Сталкиваясь с этими ужасными угрозами, мы знаем, что слабость — это прямая тропа к конфликту», — добавил американский лидер.

По словам Трампа, следует модернизировать и перестроить ядерный арсенал страны.

«Мы должны модернизировать и перестроить свой ядерный арсенал, уповая на то, что нам никогда не придётся его применять, но делая его столь... мощным, чтобы он сдержал любые акты агрессии», — полагает президент.

Он также заявил, что пока идея обеспечения безъядерного мира далека от реализации.

«Возможно, в будущем настанет волшебный момент, когда страны мира объединятся, чтобы ликвидировать ядерные вооружения. К сожалению, мы к этому ещё не пришли», — сказал глава государства.

Республиканец раскритиковал сокращение бюджета Пентагона.

«Я прошу конгресс США прекратить практику секвестрации военного бюджета США и полностью финансировать наших военных», — подчеркнул Трамп.

Учения ВС США в Калифорнии, в рамках которых отрабатывался запуск межконтинентальной баллистической ракеты

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© 2lt. William Collette

Отметим, согласно новой Стратегии национальной безопасности США Вашингтон должен быть готов к «долгосрочному стратегическому соперничеству» с Россией и Китаем. Ранее конгресс утвердил предельный уровень военных расходов в размере около $700 млрд. В 2019 году Трамп намерен запросить для вооружённых сил $716 млрд.

О Гуантанамо и террористах

Во вторник президент США отменил указ своего предшественника Барака Обамы о закрытии специальной тюрьмы Гуантанамо на Кубе, где Соединённые Штаты содержат — зачастую без предъявления обвинений — подозреваемых в терроризме. Лагерь был создан в 2002 году, когда страну возглавлял Джордж Буш — младший. Позднее правозащитники выступали с жёсткой критикой этой тюрьмы. Известно, что узников там подвергали пыткам.

База Гуантанамо на Кубе, где содержатся подозреваемые в терроризме иностранные граждане

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© Louie Palu

«Когда дело доходит до терроризма, мы сделаем всё, что необходимо, для защиты нашей страны», — приводятся слова Трампа в официальном сообщении Белого дома.

Также в документе отмечается, что США будут задерживать террористов в рамках «боевых действий».

«Новые действия президента имеют жизненно важное значение для сохранения инструментов и возможностей, необходимых для ликвидации террористической угрозы. — говорится в сообщении. — Задержание врагов, захваченных во время вооруженного конфликта, является законным и необходимым средством ведения боевых действий, которое должно оставаться доступным для Соединённых Штатов».

В рамках ежегодного обращения к конгрессу Дональд Трамп заявил, что ранее США «безрассудно отпустили сотни опасных террористов», в том числе Абу Бакра аль-Багдади, главу группировки «Исламское государство»*.

«Террористы не просто преступники, они незаконные «вражеские комбатанты» — сказал президент. В Вашингтоне полагают, что на них не распространяются Женевские конвенции о правилах обращения с военнопленными. По мнению республиканца, «при захвате за границей с ними нужно обращаться как с террористами, кем они и являются».

Американский лидер призвал конгресс принять нормы, которые позволят американским военным «получить все необходимые права для задержания террористов, где бы США ни преследовали их».

Дональд Трамп считает, что присутствие ВС США в Афганистане не должно ограничиваться искусственными временными рамками. По его словам, а правила ведения боя в республике для американских военнослужащих будут изменены.

«Наши воины в Афганистане получили новые правила ведения боевых действий. Наряду с их доблестными афганскими партнерами искусственные временные рамки больше не дискредитируют наши вооружённые силы, и мы больше не говорим врагам о наших планах», — заявил президент США.

О внешней политике

Дональд Трамп выступил с резкой критикой целого ряда государств. В частности, Кубу и Венесуэлу президент США назвал диктатурами.

«Моя администрация также ввела жёсткие санкции в отношении коммунистической и социалистической диктатур на Кубе и в Венесуэле», — отметил республиканец.

Кроме того, американский лидер вновь подчеркнул — США продолжат давление на КНДР до тех пор, пока Пхеньян не откажется от ядерной программы.

«Безрассудное стремление Северной Кореи заполучить ядерные ракеты может скоро привести к тому, что это станет угрозой для нашей страны, — отметил он. — Мы проводим кампанию по оказанию максимально возможного давления (на КНДР. — RT), чтобы не допустить этого».

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын наблюдает за тестовым пуском ракеты

AFP

По словам политика, причина ситуации, сложившейся на Корейском полуострове, — «ошибки предыдущих администраций».

«Ни один режим в мире не подавляет свой народ с такой жестокостью, как это делает диктатура в Северной Корее», — полагает президент США.

Дональд Трамп в очередной раз призвал пересмотреть соглашение с Ираном, заключённое между Тегераном и странами «шестёрки» (США, Франция, Великобритания, Германия, Китай и Россия).

«Я призываю конгресс устранить фундаментальные изъяны, содержащиеся в ужасающей ядерной сделке с Ираном», — заявил политик.

Власти исламской республики Дональд Трамп обвинил в подавлении граждан страны. «Когда народ Ирана восстал против преступлений их коррумпированной диктатуры, я не остался в стороне. Америка стоит на стороне народа Ирана, в его храброй борьбе за свободу», — подчеркнул президент США.

О «благих делах»

По оценке Трампа, США сильнее других государств помогают нуждающимся во всём мире. «Мы гордимся тем, что мы делаем больше, чем любая другая страна, чтобы помочь нуждающимся, борющимся и обездоленным во всем мире. Но как президент Соединённых Штатов моя самая главная преданность, моё величайшее сострадание и моя постоянная забота — это дети Америки, трудящиеся Америки, а также забытые общины Америки», — сказал политик.

При этом президент США обратился к конгрессу с просьбой принять закон, в соответствии с которым Вашингтон будет помогать исключительно своим союзникам.

«Сегодня я прошу конгресс принять закон, который поможет обеспечить, чтобы доллары зарубежной помощи Америки служили американским интересам, поступали только её друзьям», — отметил Трамп.

Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху

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© Ron Sachs

В качестве примера «недружественных» действий других стран президент США привёл голосование в ООН против признания Иерусалима столицей Израиля.

При этом некоторые конгрессмены выразили протест против действий и риторики президента США. Некоторые из них надели чёрную одежду в знак протеста против сексуального насилия и домогательств, а другие осудили оскорбительные комментарии американского лидера об африканских странах.

Напомним, ранее Дональда Трампа обвиняли в сексуальных домогательствах. Сам президент отвергает подобные заявления. Также американский лидер назвал мигрантов, которые прибывают в США из стран Африки, а также из Гаити и Сальвадора, выходцами из «вонючих дыр». Позднее Трампу был вынужден пояснять, что «глубоко уважает» жителей Африки.

Смещение приоритетов

В комментарии RT юрист Дженифер Бридон подчеркнула, что Трамп не стал называть Россию и Китай врагами, а выбрал более сдержанное определение — «соперники». По оценке эксперта, президент США уделил большое внимание борьбе с терроризмом.

«Он не стал называть Россию и Китай угрозами, а выбрал термин «соперники». Это позитивный сигнал. Также он подчеркнул, что терроризм — по-прежнему серьёзная угроза США, и страна продолжит бороться с ним», — отметила Бридон.

Также юрист полагает, что отмена программы по закрытию Гуантанамо не вызовет большой дискуссии в обществе.

«Сейчас становится известно, что узники Гуантанамо, отпущенные при президенте Обаме, присоединяются к террористическим группировкам, поэтому я не ожидаю, что это решение Трампа вызовет большую критику», — считает эксперт.

*«Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.