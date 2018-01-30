«Будут ждать реакции»: почему Белый дом отложил принятие новых антироссийских санкций

«Кремлёвский доклад» Министерства финансов США, накануне публикации которого аналитики заявляли об ужесточении санкций, на деле оказался формальным списком российских чиновников и бизнесменов, составленным по непонятным критериям. В документе подчёркивается, что о каких-либо запретительных мерах в отношении россиян речи не идёт. Как пояснила представитель Госдепа Хезер Науэрт, ранее введённые санкции оказывают на Москву достаточное воздействие. Однако конгрессмены-демократы требуют усилить давление на Россию. RT разбирался, почему Белый дом решил повременить с новыми ограничениями.

Министерство финансов США в понедельник направило в конгресс так называемый кремлёвский доклад — документ, в котором перечислены крупные российские чиновники и бизнесмены(всего 210 фамилий).

При этом авторы доклада отдельно оговаривают, что список не связан с санкциями и вообще с какими-либо ограничениями по отношению к его фигурантам. Лица, против которых США ранее ввели санкции, специально помечены в перечне звёздочками. Речь идёт, например, о владельце инвестиционной компании Volga Group Геннадии Тимченко или об экономисте Сергее Глазьеве, советнике президента России.

«Это не список санкций, включение лиц и организаций в этот доклад, его приложения или дополнение к нему ни в коем случае не должно рассматриваться как введение санкций в отношении этих лиц и организаций. Включение этих лиц и организаций в данный доклад также не свидетельствует о решении какого-либо ведомства, что они отвечают критериям какой-либо санкционной программы», — подчёркивается в документе.

Не говорит включение в рассекреченный список и о том, что у Белого дома есть информация о причастности того или иного лица к «злонамеренной деятельности».

Как заявил 30 января посол США в России Джон Хантсман, «кремлёвский доклад» является всего лишь перечнем влиятельных лиц. Об этом дипломат сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Универсальная угроза»

В документе говорится, что российские госкомпании ведут своё происхождение из командной экономики СССР, после распада которого власти провели массовую приватизацию. Но в начале 2000-х годов правительство приступило к национализации активов. На экономический кризис 2008 года и санкции 2014 года руководство России отреагировало увеличением государственной роли в экономике страны: по состоянию на 2016 год госкомпании формировали треть рабочих мест в России, а также 70% национального ВВП.

Вероятно, авторы доклада опирались на материал российского делового издания «Ведомости», где со ссылкой на доклад ФАС РФ говорилось о появлении новых унитарных предприятий в период с 2013 по 2016 год, а также приводились данные о росте вклада государства в экономику России до 70% ВВП.

При этом, как выяснила впоследствии «Газета.Ru», данные о 70% участии государства в экономике были изначально взяты из выступления на Гайдаровском форуме Кирилла Андросова, занимавшего в тот период пост председателя совета директоров «Аэрофлота». Он пояснил, что рассчитал эту цифру самостоятельно, применив методику Международного валютного фонда.

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Однако целый ряд экспертов назвали данные оценки «дискуссионными». По словам министра промышленности и торговли России Дениса Мантурова, вклад госкомпаний в экономику составляет около 50%.

При этом авторы «кремлёвского доклада» не поясняют, каким образом экономические процессы, протекающие в РФ, затрагивают интересы США.

«Доклад должен был выбрать наиболее уязвимую точку, и, по мнению американской стороны, большая доля госсектора в экономике даёт возможность для оказания давления на страну, — пояснил в интервью RT эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер. — Но если американское правительство решает за американский бизнес, может он иметь отношения с Россией или нет, то, наверное, и американское государство имеет большое влияние на экономику».

По мнению эксперта, по большому счёту преамбула к списку не имеет серьёзного значения.

«Белый дом готовит санкции против всей российской экономики и всех российских лидеров, образно говоря, против всего, что движется. Для США это универсальная угроза», — подчеркнул Брутер.

Отдельным списком в документе перечислены российские миллиардеры — также без каких-либо пояснений. В перечень, состоящий из 96 фамилий, попали практически все российские бизнесмены, чьё состояние равно или превышает $1 млрд. Напомним, что в российском списке Forbes за 2017 год также содержится 96 миллиардеров — авторы доклада, по сути, просто его скопировали.

Отдельный список составлен для сотрудников администрации президента РФ, в него включены глава аппарата Антон Вайно, его заместитель Сергей Кириенко, Владислав Сурков, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, омбудсмены Борис Титов и Анна Кузнецова и другие — всего 43 фамилии.

Также в документе перечислены члены российского правительства во главе с премьер-министром Дмитрием Медведевым и ряд других высокопоставленных госчиновников, таких как спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко и секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.

«Оказать давление на Россию»

Досье составлено в соответствии с американским законом «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (Countering America's Adversaries Through Sanctions Act, СAATSA), который был подписан главой Белого дома в августе прошлого года. Документ вступает в силу в феврале 2018 года.

Закон структурирует все принятые ранее антироссийские ограничения, а также санкции против Ирана и КНДР, придавая им форму закона. Президент США оказался лишён права смягчать или отменять санкционные меры без одобрения конгресса. Поводом к ужесточению законодательства стал скандал вокруг приписываемых Москве попыток повлиять на ход выборов в США. 241-й статьёй закона офису по контролю над иностранными активами (Office of Foreign Assets Control, OFAC) Минфина США предписывалось к 29 января 2018 года представить в конгресс список лиц, составляющих «окружение» российского президента, включая представителей госкомпаний и крупного бизнеса.

При этом только 26 февраля американский Минфин в очередной раз расширил санкции против России: в новых списках оказались граждане России и Украины, в общей сложности 21 человек, а также 21 компания. Под санкции попали замминистра энергетики России Андрей Черезов и директор департамента Минэнерго Евгений Грабчак, ряд дочерних компаний «Сургутнефтегаза», компании «Силовые машины» и «Технопромэкспорт».

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Новые санкции призваны «оказать давление на Россию», чтобы помешать американским компаниям и физлицам заключать сделки с российскими компаниям. В первую очередь речь идёт о контрактах в военно-технической сфере. Как пояснили в Госдепе, если санкции будут введены, они преимущественно затронут зарубежных партнёров российских предприятий ВПК.

«Нападение на американскую демократию»

При этом в Госдепартаменте считают, что уже введённые за последние полгода санкции привели к значительным потерям в российском ВПК. Об этом сообщила официальный представитель Госдепа Хезер Науэрт.

«С момента принятия законодательства CAATSA, по нашим оценкам, иностранные правительства отказались от запланированных или объявленных закупок на несколько миллиардов долларов в российской оборонной промышленности», — приводит слова Науэрт РИА-Новости.

Официальный представитель Госдепа Хезер Науэрт

© Mandel Ngan / AFP

Хотя изначально сообщалось, что о новых санкциях будет объявлено уже 29 января, на практике Белый дом ограничился передачей в конгресс перечня российских чиновников и бизнесменов.

Это возмутило, в частности, конгрессмена Элиота Энгела. Политик считает, что администрация Дональда Трампа решила «освободить Россию от ответственности за нападение на американскую демократию». Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте комитета палаты представителей по иностранным делам. По мнению Энгела, Белый дом должен был определиться, будет ли он принимать жёсткие меры против тех, кто атаковал американскую демократию в прошлом году.

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«Вместо этого они позволили России снова снять с себя ответственность», — подчеркнул политик.

Конгрессмены Элиот Энгел, Бен Кардин, Шеррод Браун и Стени Хойер направили 26 января письмо на имя Дональда Трампа, в котором призвали президента ввести новые санкции против России. Следует отметить, что тема украинского конфликта хотя и присутствует в риторике американских политиков, но уже уступает теме «вмешательства» России в американские и европейские выборы.

В своём обращении конгрессмены говорят об «очевидности» вмешательства РФ в прошлогодние выборы на территории ЕС, в частности во Франции. Это, по мнению конгрессменов-демократов, также является основанием для новых санкционных мер.

Следует отметить, что подобные панические настроения поддержал глава ЦРУ Майк Помпео. 29 января в интервью ВВС он заявил, что россияне непременно попытаются вмешаться в ход промежуточных выборов в конгресс США, которые состоятся в ноябре текущего года.

Глава ЦРУ Майк Помпео

Reuters

«Но я убеждён, что США в состоянии провести свободные и честные выборы и что мы будем сопротивляться достаточно успешно, а российское влияние на наши выборы не будет значительным», — добавил Помпео.

ВПК в приоритете

По мнению экспертов, подобные заявления — инструмент внутриполитической борьбы, и аргументы о «российском вмешательстве» в американские выборы должны производить на граждан США более сильное впечатление, чем разговоры о войне в далёком Донбассе.

Кроме того, подталкивая Белый дом к обострению отношений с другими странами, противники Трампа намерены возложить ответственность за последствия этого курса именно на него.

«Многие демократы и республиканцы очень обеспокоены тем, что Трампу удалось добиться неплохих результатов в экономике, которые могут быть конвертированы в политические дивиденды, — отметил в интервью RT профессор НИУ ВШЭ Дмитрий Евстафьев. — Поэтому они стараются загнать его в колею решений, ухудшающих ситуацию. В рамках развёрнутой антироссийской истерии Трамп должен принимать всё более жёсткие решения, закрывая себе возможности диалога не только с Россией, но и с Китаем и Европой».

Ранее официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Маргаритис Схинас сообщила о готовности Брюсселя применить ответные меры в отношении США, если американские санкции коснутся экспортных сделок европейских стран.

По мнению Владимира Брутера, критики Трампа действовали бы на его месте точно так же.

«Сейчас Белый дом действует стандартно, прибегая к угрозам, но стараясь сохранить на руках какие-то козыри. В основе американской внешней политики лежит блеф. Они понимают, что санкции не приведут к мгновенному результату и продолжают оказывать давление. Итоговое решение о санкциях принимает Белый дом — в рамках принятого ранее конгрессом закона. Закон предполагал составление такого доклада, но это не означает введение санкций — они могут быть приняты в любой момент и в любом объёме».

Особое внимание Вашингтон придаёт мерам, направленным против российского ВПК. По мнению Евстафьева, США очень болезненно воспринимают успехи российской армии и оборонной промышленности.

«Это приоритет, против которого американцы будут жёстко работать. Скорее всего, конкретный санкционный список уже практически готов. Американцы показали основные направления своих дальнейших действий и сейчас будут ждать ответной реакции», — заключил эксперт.