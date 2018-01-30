«Будут ждать реакции»: почему Белый дом отложил принятие новых антироссийских санкций
- Конгресс США
- Reuters
Министерство финансов США в понедельник направило в конгресс так называемый кремлёвский доклад — документ, в котором перечислены крупные российские чиновники и бизнесмены(всего 210 фамилий).
При этом авторы доклада отдельно оговаривают, что список не связан с санкциями и вообще с какими-либо ограничениями по отношению к его фигурантам. Лица, против которых США ранее ввели санкции, специально помечены в перечне звёздочками. Речь идёт, например, о владельце инвестиционной компании Volga Group Геннадии Тимченко или об экономисте Сергее Глазьеве, советнике президента России.
«Это не список санкций, включение лиц и организаций в этот доклад, его приложения или дополнение к нему ни в коем случае не должно рассматриваться как введение санкций в отношении этих лиц и организаций. Включение этих лиц и организаций в данный доклад также не свидетельствует о решении какого-либо ведомства, что они отвечают критериям какой-либо санкционной программы», — подчёркивается в документе.
Не говорит включение в рассекреченный список и о том, что у Белого дома есть информация о причастности того или иного лица к «злонамеренной деятельности».
Как заявил 30 января посол США в России Джон Хантсман, «кремлёвский доклад» является всего лишь перечнем влиятельных лиц. Об этом дипломат сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы».
«Универсальная угроза»
В документе говорится, что российские госкомпании ведут своё происхождение из командной экономики СССР, после распада которого власти провели массовую приватизацию. Но в начале 2000-х годов правительство приступило к национализации активов. На экономический кризис 2008 года и санкции 2014 года руководство России отреагировало увеличением государственной роли в экономике страны: по состоянию на 2016 год госкомпании формировали треть рабочих мест в России, а также 70% национального ВВП.
Вероятно, авторы доклада опирались на материал российского делового издания «Ведомости», где со ссылкой на доклад ФАС РФ говорилось о появлении новых унитарных предприятий в период с 2013 по 2016 год, а также приводились данные о росте вклада государства в экономику России до 70% ВВП.
При этом, как выяснила впоследствии «Газета.Ru», данные о 70% участии государства в экономике были изначально взяты из выступления на Гайдаровском форуме Кирилла Андросова, занимавшего в тот период пост председателя совета директоров «Аэрофлота». Он пояснил, что рассчитал эту цифру самостоятельно, применив методику Международного валютного фонда.
Однако целый ряд экспертов назвали данные оценки «дискуссионными». По словам министра промышленности и торговли России Дениса Мантурова, вклад госкомпаний в экономику составляет около 50%.
При этом авторы «кремлёвского доклада» не поясняют, каким образом экономические процессы, протекающие в РФ, затрагивают интересы США.
«Доклад должен был выбрать наиболее уязвимую точку, и, по мнению американской стороны, большая доля госсектора в экономике даёт возможность для оказания давления на страну, — пояснил в интервью RT эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер. — Но если американское правительство решает за американский бизнес, может он иметь отношения с Россией или нет, то, наверное, и американское государство имеет большое влияние на экономику».
По мнению эксперта, по большому счёту преамбула к списку не имеет серьёзного значения.
«Белый дом готовит санкции против всей российской экономики и всех российских лидеров, образно говоря, против всего, что движется. Для США это универсальная угроза», — подчеркнул Брутер.
Отдельным списком в документе перечислены российские миллиардеры — также без каких-либо пояснений. В перечень, состоящий из 96 фамилий, попали практически все российские бизнесмены, чьё состояние равно или превышает $1 млрд. Напомним, что в российском списке Forbes за 2017 год также содержится 96 миллиардеров — авторы доклада, по сути, просто его скопировали.
Отдельный список составлен для сотрудников администрации президента РФ, в него включены глава аппарата Антон Вайно, его заместитель Сергей Кириенко, Владислав Сурков, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, омбудсмены Борис Титов и Анна Кузнецова и другие — всего 43 фамилии.
Также в документе перечислены члены российского правительства во главе с премьер-министром Дмитрием Медведевым и ряд других высокопоставленных госчиновников, таких как спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко и секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.
«Оказать давление на Россию»
Досье составлено в соответствии с американским законом «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (Countering America's Adversaries Through Sanctions Act, СAATSA), который был подписан главой Белого дома в августе прошлого года. Документ вступает в силу в феврале 2018 года.
Закон структурирует все принятые ранее антироссийские ограничения, а также санкции против Ирана и КНДР, придавая им форму закона. Президент США оказался лишён права смягчать или отменять санкционные меры без одобрения конгресса. Поводом к ужесточению законодательства стал скандал вокруг приписываемых Москве попыток повлиять на ход выборов в США. 241-й статьёй закона офису по контролю над иностранными активами (Office of Foreign Assets Control, OFAC) Минфина США предписывалось к 29 января 2018 года представить в конгресс список лиц, составляющих «окружение» российского президента, включая представителей госкомпаний и крупного бизнеса.
При этом только 26 февраля американский Минфин в очередной раз расширил санкции против России: в новых списках оказались граждане России и Украины, в общей сложности 21 человек, а также 21 компания. Под санкции попали замминистра энергетики России Андрей Черезов и директор департамента Минэнерго Евгений Грабчак, ряд дочерних компаний «Сургутнефтегаза», компании «Силовые машины» и «Технопромэкспорт».
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Новые санкции призваны «оказать давление на Россию», чтобы помешать американским компаниям и физлицам заключать сделки с российскими компаниям. В первую очередь речь идёт о контрактах в военно-технической сфере. Как пояснили в Госдепе, если санкции будут введены, они преимущественно затронут зарубежных партнёров российских предприятий ВПК.
«Нападение на американскую демократию»
При этом в Госдепартаменте считают, что уже введённые за последние полгода санкции привели к значительным потерям в российском ВПК. Об этом сообщила официальный представитель Госдепа Хезер Науэрт.
«С момента принятия законодательства CAATSA, по нашим оценкам, иностранные правительства отказались от запланированных или объявленных закупок на несколько миллиардов долларов в российской оборонной промышленности», — приводит слова Науэрт РИА-Новости.
- Официальный представитель Госдепа Хезер Науэрт
- © Mandel Ngan / AFP
Хотя изначально сообщалось, что о новых санкциях будет объявлено уже 29 января, на практике Белый дом ограничился передачей в конгресс перечня российских чиновников и бизнесменов.
Это возмутило, в частности, конгрессмена Элиота Энгела. Политик считает, что администрация Дональда Трампа решила «освободить Россию от ответственности за нападение на американскую демократию». Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте комитета палаты представителей по иностранным делам. По мнению Энгела, Белый дом должен был определиться, будет ли он принимать жёсткие меры против тех, кто атаковал американскую демократию в прошлом году.
«Вместо этого они позволили России снова снять с себя ответственность», — подчеркнул политик.
Конгрессмены Элиот Энгел, Бен Кардин, Шеррод Браун и Стени Хойер направили 26 января письмо на имя Дональда Трампа, в котором призвали президента ввести новые санкции против России. Следует отметить, что тема украинского конфликта хотя и присутствует в риторике американских политиков, но уже уступает теме «вмешательства» России в американские и европейские выборы.
В своём обращении конгрессмены говорят об «очевидности» вмешательства РФ в прошлогодние выборы на территории ЕС, в частности во Франции. Это, по мнению конгрессменов-демократов, также является основанием для новых санкционных мер.
Следует отметить, что подобные панические настроения поддержал глава ЦРУ Майк Помпео. 29 января в интервью ВВС он заявил, что россияне непременно попытаются вмешаться в ход промежуточных выборов в конгресс США, которые состоятся в ноябре текущего года.
- Глава ЦРУ Майк Помпео
- Reuters
«Но я убеждён, что США в состоянии провести свободные и честные выборы и что мы будем сопротивляться достаточно успешно, а российское влияние на наши выборы не будет значительным», — добавил Помпео.
ВПК в приоритете
По мнению экспертов, подобные заявления — инструмент внутриполитической борьбы, и аргументы о «российском вмешательстве» в американские выборы должны производить на граждан США более сильное впечатление, чем разговоры о войне в далёком Донбассе.
Кроме того, подталкивая Белый дом к обострению отношений с другими странами, противники Трампа намерены возложить ответственность за последствия этого курса именно на него.
«Многие демократы и республиканцы очень обеспокоены тем, что Трампу удалось добиться неплохих результатов в экономике, которые могут быть конвертированы в политические дивиденды, — отметил в интервью RT профессор НИУ ВШЭ Дмитрий Евстафьев. — Поэтому они стараются загнать его в колею решений, ухудшающих ситуацию. В рамках развёрнутой антироссийской истерии Трамп должен принимать всё более жёсткие решения, закрывая себе возможности диалога не только с Россией, но и с Китаем и Европой».
Ранее официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Маргаритис Схинас сообщила о готовности Брюсселя применить ответные меры в отношении США, если американские санкции коснутся экспортных сделок европейских стран.
По мнению Владимира Брутера, критики Трампа действовали бы на его месте точно так же.
«Сейчас Белый дом действует стандартно, прибегая к угрозам, но стараясь сохранить на руках какие-то козыри. В основе американской внешней политики лежит блеф. Они понимают, что санкции не приведут к мгновенному результату и продолжают оказывать давление. Итоговое решение о санкциях принимает Белый дом — в рамках принятого ранее конгрессом закона. Закон предполагал составление такого доклада, но это не означает введение санкций — они могут быть приняты в любой момент и в любом объёме».
Особое внимание Вашингтон придаёт мерам, направленным против российского ВПК. По мнению Евстафьева, США очень болезненно воспринимают успехи российской армии и оборонной промышленности.
«Это приоритет, против которого американцы будут жёстко работать. Скорее всего, конкретный санкционный список уже практически готов. Американцы показали основные направления своих дальнейших действий и сейчас будут ждать ответной реакции», — заключил эксперт.