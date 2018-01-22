Пенс заявил, что США никогда не позволят Ирану получить ядерное оружие

Вице-президент США Майк Пенс в ходе выступления перед парламентом Израиля (кнессетом) назвал иранскую ядерную сделку катастрофой и заявил, что Вашингтон никогда не позволит Тегерану получить ядерное оружие.

«США никогда не позволят Ирану получить ядерное оружие. Мы также больше не потерпим поддержки Ираном терроризма», — приводит слова Пенса The Times of Israel.

Он добавил, что США продолжат работать с Израилем, «чтобы противостоять Ирану», который, по словам вице-президента, «сеет хаос во всём регионе».

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Соединённые Штаты выйдут из Совместного всеобъемлющего плана действий, если европейские союзники не изменят условия сделки.

В августе эксперт Института Ближнего Востока Николай Кожанов прокомментировал в ходе беседы с ФБА «Экономика сегодня» возможный выход Ирана из ядерного соглашения.