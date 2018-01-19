Лавров и Генсек ООН выступили за выполнение СВПД по иранской ядерной программе

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров и Генсек ООН Антониу Гутерреш в ходе встречи в Нью-Йорке выразили приверженность неукоснительному выполнению Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе Ирана.

«С обеих сторон подтверждена приверженность задаче неукоснительного выполнения СВПД по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы», — говорится в сообщении российского МИД.

Отмечается, что дипломаты обсудили наиболее острые вопросы международной повестки дня, включая обстановку в Сирии и на Корейском полуострове, и подчеркнули безальтернативный характер поиска политико-дипломатических путей урегулирования кризисных ситуаций.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Соединённые Штаты выйдут из Совместного всеобъемлющего плана действий, если европейские союзники не изменят условия сделки.

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