В ежегодном обращении к конгрессу Трамп заявил, что Китай и Россия бросают вызов США

Американский лидер Дональд Трамп в своей ежегодной речи «О положении страны» к конгрессу сказал, что Китай и Россия бросают вызов интересам, экономике и ценностям США.

«Во всём мире мы сталкиваемся с режимами-изгоями, террористическими группами и такими соперниками, как Китай и Россия, которые бросают вызов нашим интересам, нашей экономике и нашим ценностям», — отметил он.

Ранее в своём обращении к конгрессу Трамп заявил, что «эра экономической капитуляции» для США закончилась.