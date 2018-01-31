В ежегодном обращении к конгрессу Трамп заявил, что Китай и Россия бросают вызов США

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Американский лидер Дональд Трамп в своей ежегодной речи «О положении страны» к конгрессу сказал, что Китай и Россия бросают вызов интересам, экономике и ценностям США.
В ежегодном обращении к конгрессу Трамп заявил, что Китай и Россия бросают вызов США
  • Reuters

«Во всём мире мы сталкиваемся с режимами-изгоями, террористическими группами и такими соперниками, как Китай и Россия, которые бросают вызов нашим интересам, нашей экономике и нашим ценностям», — отметил он.

Ранее в своём обращении к конгрессу Трамп заявил, что «эра экономической капитуляции» для США закончилась.

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