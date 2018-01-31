В своём обращении к конгрессу Трамп заявил, что американцы могут достичь чего угодно

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Президент США Дональд Трамп в своей ежегодной речи «О положении страны» к конгрессу заявил, что страна может «достичь чего угодно».

«Это наш новый момент для Америки. Ещё не было лучшего времени для того, чтобы начать жить американской мечтой», — сказал он.

По его словам, американцы теперь могут «быть кем угодно», если они упорно работают и верят в себя и США.

«Вместе мы можем достичь абсолютно чего угодно», — добавил он.

Ранее Трамп рассказал об уровне безработицы в США в своём обращении к конгрессу.

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