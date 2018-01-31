В Белом доме опубликовали фрагменты выступления Трампа перед конгрессом США
Они были опубликованы на сайте Белого доме.
Приведённые фрагменты показывают, что обращение президента будет затрагивать пять основных аспектов: иммиграцию, экономику, торговлю, инфраструктуру и национальную безопасность.
«Испытывающие трудности районы, особенно иммигрантские, получат помощь при проведении иммиграционной политики, сосредоточенной на интересах американских работников и американских семей», — говорится в части выступления Трампа, посвящённой миграционной политике.
В речи американского лидера также указывается, что он выполнил своё обещание по поводу победы над террористической группировкой «Исламское государство»* в Сирии.
«В прошлом году я обещал, что мы будем работать с нашими союзниками, чтобы стереть ИГ с лица земли. Сейчас, через год, я горжусь тем, что могу сказать, что коалиция, победившая ИГ, освободила почти 100% территории, когда-либо находившейся под контролем боевиков. Но гораздо больше работы ещё предстоит проделать», — отмечается в его обращении к конгрессу.
Уточняется, что Трамп затронет и вопрос энергетической безопасности страны.
«Мы закончили войну с американской энергетикой и мы закончили войну с чистым углём. Теперь мы мировой экспортёр энергоресурсов», — говорится в его речи.
По словам американского лидера, за тот срок, что он находится у власти, ему удалось добиться справедливости для США в международной торговле.
«Америка наконец-то перевернула страницу в отношении десятилетий нечестных торговых сделок, которые жертвовали нашим благосостоянием и отправляли за рубеж наши компании, рабочие места и богатство нашей страны», — подчёркивается в ещё одном отрывке выступления.
Отмечается, что в речи Трамп ещё затронет налоговую реформу, объединение страны, а также вопрос совместной работы Демократической и Республиканской партий.
Ранее стало известно, что ряд демократов собирается бойкотировать обращение Трампа к конгрессу США.
* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.