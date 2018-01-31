В Белом доме опубликовали фрагменты выступления Трампа перед конгрессом США

В Белом доме представили выдержки из ежегодной речи «О положении страны», которую должен произнести президент США Дональд Трамп перед конгрессом.

Они были опубликованы на сайте Белого доме.

Приведённые фрагменты показывают, что обращение президента будет затрагивать пять основных аспектов: иммиграцию, экономику, торговлю, инфраструктуру и национальную безопасность.

«Испытывающие трудности районы, особенно иммигрантские, получат помощь при проведении иммиграционной политики, сосредоточенной на интересах американских работников и американских семей», — говорится в части выступления Трампа, посвящённой миграционной политике.

В речи американского лидера также указывается, что он выполнил своё обещание по поводу победы над террористической группировкой «Исламское государство»* в Сирии.

«В прошлом году я обещал, что мы будем работать с нашими союзниками, чтобы стереть ИГ с лица земли. Сейчас, через год, я горжусь тем, что могу сказать, что коалиция, победившая ИГ, освободила почти 100% территории, когда-либо находившейся под контролем боевиков. Но гораздо больше работы ещё предстоит проделать», — отмечается в его обращении к конгрессу.

Уточняется, что Трамп затронет и вопрос энергетической безопасности страны.

«Мы закончили войну с американской энергетикой и мы закончили войну с чистым углём. Теперь мы мировой экспортёр энергоресурсов», — говорится в его речи.

По словам американского лидера, за тот срок, что он находится у власти, ему удалось добиться справедливости для США в международной торговле.

«Америка наконец-то перевернула страницу в отношении десятилетий нечестных торговых сделок, которые жертвовали нашим благосостоянием и отправляли за рубеж наши компании, рабочие места и богатство нашей страны», — подчёркивается в ещё одном отрывке выступления.

Отмечается, что в речи Трамп ещё затронет налоговую реформу, объединение страны, а также вопрос совместной работы Демократической и Республиканской партий.

Ранее стало известно, что ряд демократов собирается бойкотировать обращение Трампа к конгрессу США.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.