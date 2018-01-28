СМИ назвали темы обращения Трампа к конгрессу США

Президент США Дональд Трамп 30 января 2018 года обратится к конгрессу Соединённых Штатов с ежегодной речью «О положении страны», которая будет затрагивать пять основных аспектов: иммиграцию, экономику, торговлю, инфраструктуру и национальную безопасность.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома.

Отмечается, что президент, в частности, упомянет проведённую ранее налоговую реформу, затронет проблему иммиграции в контексте ужесточения пограничного контроля.

Также сообщается, что Трамп будет говорить о плане по восстановлению инфраструктуры в стране.

«Президент будет также говорить о плане по восстановлению инфраструктуры на $1 трлн, и как сделать это правильно и быстро», — заявил собеседник агентства.

Американский лидер также обратит внимание на проблемы мировой торговли и национальной безопасности страны.

«Президент будет говорить о восстановлении наших вооружённых сил, восстановлении политики мира через силу,... а также о своих усилиях по разгрому терроризма по всему миру», — заключил представитель Белого дома.

При этом он добавил, что речь президента будет «оптимистичной».

Ранее Трамп заявил, что США выступают за справедливую систему мировой торговли, чтобы одни страны не наживались за счёт других.