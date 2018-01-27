СМИ: Трамп собирался уволить замгенпрокурора США из-за дела о «российском вмешательстве»

Президент США Дональд Трамп намеревался уволить заместителя министра юстиции и генпрокурора Рода Розенстайна из-за затянувшегося дела о «российском вмешательстве» в выборы.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.

Как уточняет телекомпания, он обсуждал увольнение из-за недовольства по поводу вменяемых ему «связей с Россией». Отмечается, что советники президента убеждали его не делать этого.

Ранее Трамп заявил, что не обеспокоен допросом генпрокурора Джеффа Сешнса в рамках расследования «вмешательства» России в американские выборы в 2016 году, которое ведёт команда специального прокурора Роберта Мюллера.

Российские официальные лица неоднократно опровергали обвинения в попытках вмешательства в предвыборные кампании других государств.