СМИ: Трамп собирался уволить замгенпрокурора США из-за дела о «российском вмешательстве»
Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.
Как уточняет телекомпания, он обсуждал увольнение из-за недовольства по поводу вменяемых ему «связей с Россией». Отмечается, что советники президента убеждали его не делать этого.
Ранее Трамп заявил, что не обеспокоен допросом генпрокурора Джеффа Сешнса в рамках расследования «вмешательства» России в американские выборы в 2016 году, которое ведёт команда специального прокурора Роберта Мюллера.
Российские официальные лица неоднократно опровергали обвинения в попытках вмешательства в предвыборные кампании других государств.