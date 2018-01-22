Глава ЦРУ заявил, что не видел доказательств «сговора» между окружением Трампа и Россией

Директор ЦРУ Майк Помпео в эфире телеканала CBS заявил, что не видел доказательств «сговора» между Россией и избирательным штабом действующего американского президента Дональда Трампа во время выборов 2016 года в США.

«Я не входил в состав избирательного штаба. Я не видел этого (доказательств. — RT)», — рассказал Помпео.

Он подчеркнул, что администрация и правительство принимают меры для того, чтобы не допустить влияния из-за рубежа на выборы в США в дальнейшем.

«Это главная цель. Не только ЦРУ, но и вся нынешняя администрация, правительство предпринимают все усилия для того, чтобы предотвратить это (возможное вмешательство. — RT) в 2018, 2020, 2030 годах, а также в дальнейшем», — заключил глава ЦРУ.

Ранее Помпео заявил, что Россия и ряд других государств намерены вмешаться в выборы в конгресс США 2018 года.

Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах.

В посольстве России в США заявили, что слушания представителей Twitter, Facebook и Google в конгрессе США подтвердили отсутствие доказательств государственного российского вмешательства в американские президентские выборы.