Эксперт прокомментировал намерение Twitter уведомлять пользователей о «российской пропаганде»

Политолог-публицист Михаил Синельников-Оришак прокомментировал RT намерение Twitter уведомлять своих пользователей в том случае, если они следили за аккаунтами, якобы «связанными с Россией», в ходе президентской кампании в 2016 году.

«Не надо забывать, что это частные компании: Twitter, Facebook и остальные. Они никогда не были настолько белыми и пушистыми, насколько заявляли. Во-первых, там всегда присутствовала цензура. Было очень много скандалов, когда материалы, которые шли вразрез с какой-то принятой точкой зрения, вдруг пропадали и их невозможно было прочесть. Во-вторых, социальные сети, в которых всё прозрачно, объективно и корректно — сказки. Сейчас появился новый тренд: «Россия абсолютно во всём виновата». Раньше мы якобы выбрали только президента США, а теперь оказывается, что мы вообще всё и везде контролируем. Можно только сказать спасибо за пиар и за поддержание истерии», — заявил он.

Ранее стало известно, что в Twitter работают над тем, чтобы выявить и в индивидуальном порядке оповестить пользователей, которые читали сообщения с аккаунтов, «связанных с Кремлём».

Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах.

В посольстве России в США заявили, что слушания представителей Twitter, Facebook и Google в конгрессе США подтвердили отсутствие доказательств государственного российского вмешательства в американские президентские выборы.