Twitter работает над оповещением пользователей, читавших «связанные с Россией» аккаунты

Компания Twitter рассмотрит возможность оповещения своих пользователей, если они следили за аккаунтами, якобы «связанными с Россией», в ходе президентской кампании в 2016 году. Об этом сообщает The Hill со ссылкой на директора одного из подразделений компании Карлоса Монье.

Как отмечается, в Twitter работают над тем, чтобы выявить и в индивидуальном порядке оповестить пользователей, которые читали сообщения с аккаунтов, «связанных с Кремлём».

Ранее компания Facebook запустила портал, показывающий, следил ли пользователь за «российской рекламой».

В ноябре юристы интернет-гигантов Twitter, Facebook и Google дали показания в сенате по поводу «вмешательства России» в президентские выборы в США.