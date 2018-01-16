«Отслеживают каждое ваше передвижение»: почему сотрудникам Twitter платят за просмотр личных сообщений пользователей

Общественная организация Project Veritas раскрыла очередной секрет американского сервиса микроблогов Twitter. Активисты выяснили, что соцсеть наняла сотни специалистов для просмотра приватных сообщений пользователей. Сведения о владельцах аккаунтов анализируют с целью создания их «виртуального профиля», который затем продаётся рекламодателям. Эксперты считают, что подобный сбор информации демонстрирует зависимость американских соцсетей от спецслужб. Как Twitter работает с личными данными — в материале RT.

Общественная организация Project Veritas обнародовала кадры беседы с инженерами Twitter. В разговорах, снятых на скрытую камеру, они признались, что просматривают все личные сообщения пользователей на своих серверах и анализируют их для создания «виртуального профиля», который продают рекламодателям.

На видеозаписи фигурируют четыре программиста Twitter — Клей Хейнс, Пранай Сингх, Михай Александру Флорея и Конрадо Миранда (бывший сотрудник компании).

Старший специалист по сетевой безопасности Клей Хейнс сообщил, что в начале января 2018 года Twitter нанял сотни сотрудников для просмотра личных сообщений.

«Это жуткий Большой брат», — отметил он.

По словам Хейнса, порядка 300-400 сотрудников сервиса получают зарплату за просмотр личных сообщений и опубликованных твитов.

«Всё, что вы отправляете, хранится на моём сервере», — вторит ему специалист по прямым сообщениям в Twitter Пранай Сингх.

«Продают ваше виртуальное досье»

Он сообщил, что всю информацию, которую пользователь публикует на просторах Twitter, изучают специалисты.

«Итак, вот что происходит: всё, что вы пишете или публикуете, вся эта информация никуда не исчезает. После того, как вы что-либо опубликовали, это сразу начинают анализировать, чтобы узнать, чем вы интересуетесь, о чём разговариваете», — пояснил он.

По словам бывшего сотрудника компании Конрадо Миранды, в базе данных Twitter есть даже те, у кого нет учётных записей в сервисе микроблогов.

«Twitter агрессивно собирает ваши личные данные и отслеживает каждое ваше передвижение, продавая ваше виртуальное досье по самой высокой цене», — говорит основатель Project Veritas Джеймс О'Киф, подводя итоги.

Невидимые аккаунты

Ранее организация Project Veritas выяснила, что Twitter с помощью специальных фильтров делает невидимым аккаунт пользователя, на котором размещается неугодный компании контент.

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При этом автор даже не знает, что его посты скрыты от глаз других пользователей. Об этом рассказал инженер-программист Twitter Абхинав Вандреву, разговор с которым, снятый на скрытую камеру, опубликовала организация.

«Есть такая тактика — теневой бан. Она позволяет получить абсолютный контроль. Смысл в том, что ты банишь кого-то, но он об этом не подозревает. Он продолжает постить свой контент, но его никто не видит. Эти пользователи думают, что никто не реагирует на их контент, тогда как на самом деле он просто ни у кого не отображается», — рассказал Вандреву.

Project Veritas утверждает, что подобное цензурирование компания осуществляет только в отношении тех пользователей, которые придерживаются нелиберальных взглядов.

Кроме того, по данным источников в Twitter, сервис микроблогов активно пополняет белый и чёрный списки аккаунтов своих пользователей. Те, кто находится в белом списке, получают приоритет в результатах поиска, даже если они не пользуются популярностью и не имеют большого числа подписчиков. А сообщения из чёрного списка, наоборот, исключаются из результатов поиска и лент других пользователей Twitter.

По словам главного научного сотрудника Института США и Канады Владимира Батюка, эта ситуация в очередной раз свидетельствует о контроле американских спецслужб.

«Все американские социальные сети неоднократно демонстрировали свою зависимость не столько от Белого дома, сколько от американских спецслужб», — сказал он в беседе с RT.

Эксперт напомнил, что о подобной практике говорил ещё бывший сотрудник Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден.

«То, что такая практика продолжается, всем хорошо известно. Это лишний раз иллюстрирует тот факт, что свобода — это длина поводка, на котором вас держат», — констатировал Батюк.

«Идёт серьёзная кампания по цензурированию»

О предсказуемости действий компании Twitter, «направленных на контроль и надзор за интернет-пространством и социальными медиа», сказал и ведущий эксперт Центра актуальной политики, политолог-американист Виктор Олевич.

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«Роль, которую играют в современном мире социальные сети, предполагает как надзор со стороны различных спецслужб, так и попытки контроля, цензуры, надзора со стороны крупных частных корпораций, которые задействованы в разработке и поддержании деятельности соцсетей», — отметил он в разговоре с RT.

По словам эксперта, в сфере контроля за соцсетями интересы государственного сектора и ведущих корпораций совпадают.

«Идёт серьёзная кампания по цензурированию интернет-пространства, социальных сетей как со стороны спецслужб, разведывательного сообщества, то есть государственного аппарата, так и со стороны частных корпораций», — заявил Олевич.

Twitter, как и другие соцсети, подчеркнул он, является инструментом влияния уже на протяжении многих лет, в связи с чем пользователю следует учитывать целый ряд «опасностей».

«Это и опасности, связанные с обеспечением приватности информации, которой вы делитесь, которую вы пересылаете своим адресатам и которую они пересылают вам. Это и вопросы использования соцсетей для провоцирования различных политических, социальных и социокультурных событий. Это очень удобная платформа для деятельности организаций и служб, которые заинтересованы в изменении политического, социального и культурного ландшафта», — резюмировал политолог.