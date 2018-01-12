Не отображай и властвуй: как в Twitter скрывают аккаунты неугодных пользователей без их ведома

Крупнейший в мире сервис микроблогов Twitter не раз заявлял о своей аполитичности, однако общественная организация Project Veritas выяснила, что компания далеко не всегда придерживается нейтральной позиции. Так, несколько сотрудников Twitter, не подозревая, что их снимают на скрытую камеру, рассказали активистам, что соцсеть уделяет особое внимание новостной ленте пользователей и делает невидимыми для других участников общения аккаунты, в которых размещается «спорный контент». При этом владелец странички пребывает в полном неведении. О секретных запретах, действующих в популярном сервисе, — в материале RT.

Пользователь-невидимка

Как утверждают журналисты организации Project Veritas, компания Twitter применяет против неугодных пользователей особый метод цензуры — так называемый теневой бан. Используя специальные фильтры, сервис микроблогов делает невидимым аккаунт пользователя, на котором размещается неугодный компании контент. При этом автор продолжает видеть свои сообщения, не подозревая, что они скрыты от глаз остальных пользователей.

Об этом Project Veritas сообщил бывший инженер-программист Twitter Абхинав Вандреву. Журналисты опубликовали запись беседы с ним, сняв её на скрытую камеру.

«Есть такая тактика — теневой бан. Она позволяет получить абсолютный контроль. Смысл в том, что ты банишь кого-то, но он об этом не подозревает. Он продолжает постить свой контент, но его никто не видит. Эти пользователи думают, что никто не реагирует на их контент, тогда как на самом деле он просто ни у кого не отображается», — рассказывает Вандреву.

Согласно внутренним распоряжениям в компании Twitter, эти новые правила якобы направлены на недопущение агрессивного и оскорбительного поведения в сети, однако Project Veritas утверждает, что такую политику компания осуществляет только в отношении тех пользователей, которые придерживаются нелиберальных взглядов. Это косвенно подтвердил и инженер по прямым сообщениям Пранай Сингх, неформальную беседу с которым также удалось записать журналистам. Он пояснил, как работают подобные фильтры.

«Можно выделить такие слова, как «Трамп» и «Америка», и составить словарь из пяти тысяч ключевых слов, которые обычно употребляют «деревенщины». Потом просматриваются и отсеиваются их сообщения и картинки. И идёт поиск схожего контента», — говорит он на видеозаписи.

Кроме того, источники в компании сообщили, что Twitter активно пополняет белый и чёрный списки аккаунтов своих пользователей. Те, кто находятся в белом списке, получают приоритет в результатах поиска, даже если не пользуются популярностью и не имеют большого количества подписчиков. А сообщения пользователей из чёрного списка, наоборот, исключаются из результатов поиска и лент других пользователей Twitter.

Исполнительный директор Project Veritas Рассел Верни в эфире RT рассказал, что Twitter проявляет лицемерие, делая заявления о свободе слова, в то же время подвергая пользователей цензуре за неправильные политические предпочтения.

«Переходит ли Twitter границы дозволенного? Если он добровольно предоставляет информацию американскому правительству, то, на мой взгляд, да. Однако следует учитывать, что каждый раз, заходя на сайт, пользователь соглашается соблюдать его правила. Политика конфиденциальности Twitter даёт соцсети право использовать любую информацию, когда-либо опубликованную на сайте, даже если она была удалена. Они могут хранить и передавать эти данные. Мы предоставляем таким компаниям огромное количество сведений. Они во всеуслышание заявляют, что хотят быть площадкой, где люди смогут свободно выражать своё мнение, и в то же время подвергают контент цензуре, контролируют, какие сообщения можно читать, а какие нет. И это настоящая проблема», — считает Верни.

«Человеческий вклад»

Напомним, это уже не первое разоблачение недобросовестных действий интернет-гигантов, которое организация Project Veritas сделала достоянием общественности. В октябре 2017 года журналисты проекта обнародовали беседу с главным куратором по брендам YouTube Эрнестом Петти. На видеозаписи он признал, что портал вмешивается в работу алгоритмов и напрямую влияет на рейтинг видеоконтента.

«В очень редких случаях мы пытаемся компенсировать отсутствие того или иного материала в трендах. Такое происходит очень редко. И тогда используется, так сказать, человеческое вмешательство, чтобы ... материал туда попал», — рассказал собеседник журналисту PV.

Петти рассказал, что работает именно в том подразделении, которое вносит «человеческий вклад» в машинные алгоритмы YouTube. Это означает, что осуществляется наблюдение и контроль за происходящими процессами и что, по словам Петти, в некоторых случаях алгоритм выдачи может быть скорректирован.

Директор по связям с общественностью Project Veritas Стивен Гордон в эфире RT назвал сам факт существования фильтрации контента в соцсетях очень тревожным явлением.

«Одна из самых подлых уловок, к которым прибегали ведущие СМИ, а теперь и самые популярные соцсети, — это курирование информационного пространства. То есть они фильтруют и задвигают подальше неудобные для них сюжеты или те материалы, к которым не хотят привлекать внимание. И при этом добиваются включения своей версии событий в список самых популярных видеозаписей. А ведь большинство людей считает, что информация в них правдива», — посетовал Гордон.

Он добавил, что в настоящее время интернет-гиганты продолжают набирать вес и влияние, превращаясь чуть ли не в монополии, которые вступают между собой в сговор.