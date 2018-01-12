Активисты Project Veritas заявили, что Twitter может «скрывать» неугодные сообщения пользователей

Исполнительный директор общественной организации Project Veritas Рассел Верни рассказал RT о том, как сотрудники Twitter применяют так называемый теневой бан в отношении неугодных людей — те продолжают публиковать твиты, но никто не видит их постов.

Ранее журналисты из Project Veritas сняли на скрытую камеру сотрудников Twitter, которые рассказывают про то, как работают алгоритмы теневого бана.

«Они публично говорят, что они хотят быть общественным форумом для свободы слова, хотя они цензурируют информацию и искажают понятие свободы слова... это проблема», — рассказал RT Верни.

Он отмечает, что, в соответствии с правилами сервиса, Twitter имеет права на весь контент, удалённые твиты и метаданные, ассоциированные с пользователями.

11 января основатель Project Veritas Джеймс О'Киф опубликовал съёмку скрытой камерой, на которой сотрудники Twitter рассказывают, как работает система теневого бана — блокировки пользователя без его ведома.

На одном из видео сотрудник проекта беседует с инженером Twitter Пранаем Сингхом. Он рассказал, что большинство пользователей, на которых нацелен алгоритм теневого бана, являются поклонниками президента США Дональда Трампа.

Другой сотрудник Twitter, Стивен Пьер, утверждает, что компания использует алгоритмы цензуры против пользователей.

«Каждый отдельный разговор будет оценён машиной, и она скажет, является этот разговор позитивным или негативным», — рассказывает Пьер, отмечая, что таким образом можно забанить неугодного пользователя.

В октябре 2017 года Project Veritas опубликовала результаты очередного расследования, которые свидетельствуют о сговоре между американской газетой The New York Times и YouTube. Один из сотрудников издания пользовался своими связями, чтобы некоторые материалы NYT поднимались выше в списках популярных материалов видеохостинга, а «неудобные» видео оказывались там, где не привлекут внимания пользователей.

Кроме того, расследование Project Veritas показало, что сотрудники YouTube могут вмешиваться в работу алгоритмов и «фильтровать» материалы.