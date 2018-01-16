Project Veritas: сотрудникам Twitter платят за просмотр личных сообщений пользователей

Сотрудникам Twitter платят за просмотр личных сообщений пользователей сервиса. Об этом заявили в общественной организации Project Veritas.

Старший специалист по сетевой безопасности Клей Хейнс в разговоре, записанном на скрытую камеру, заявила, что в Twitter есть специальные коды, позволяющие получить доступ к любым личным сообщениям пользователей.

«Это жуткий «Большой Брат», — сказала она.

Также, по её словам, порядка 300-400 сотрудников сервиса получают зарплату за просмотр личных сообщений и опубликованных твитов.

Отмечается, что это делается для создания «виртуального профиля» пользователя, который затем продаётся рекламодателям.

По словам бывшего сотрудника компании Конрадо Миранды, в базе данных сервиса есть даже те, у кого нет учётных записей в Twitter.

Ранее активисты Project Veritas заявили, что Twitter может «скрывать» неугодные сообщения пользователей.

Подробнее — в материале RT.