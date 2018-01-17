Project Veritas: интимные фото пользователей Twitter хранятся на серверах компании

В общественной организации Project Veritas заявили, что сотрудникам Twitter поручено отслеживать личные фотографии пользователей соцсети, в том числе интимного характера, которые затем хранятся в течение неопределённого срока.

«Я видел больше пенисов, чем хотел видеть в своей жизни», — рассказал главный инженер по безопасности Twitter Клэй Хейнс в видеозаписи общественной организации Project Veritas, снятой на скрытую камеру.

Он подчеркнул, что такого контента очень много, его отслеживанием занимаются 300—400 человек, нанятые специально для этого.

«Да, этим людям платят за то, что они смотрят фотографии пенисов», — отметил Хейнс.

Как сообщил другой сотрудник компании, инженер по личным сообщениям, представившийся как Праная Сингх, на серверах компании находятся, в частности, интимные фото, снимки чьих-то любовниц.

«Я отправлю это твоей жене, и она использует их, когда вы будете разводиться», — иронично отмечает Сингх.

Ранее сотрудники Twitter рассказали, что специалисты компании анализируют сведения о владельцах аккаунтов с целью создания их «виртуального профиля», который затем продаётся рекламодателям.