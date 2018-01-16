Эксперт прокомментировал данные о просмотре сотрудниками Twitter личных сообщений пользователей

Главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Батюк прокомментировал RT новость о том, что в компании Twitter работают около 300—400 сотрудников, получающих зарплату за просмотр личных сообщений и опубликованных твитов пользователей.

«Все американские социальные сети неоднократно демонстрировали свою зависимость не столько от Белого дома, сколько от американских спецслужб. Такая практика существует, и всем этим американским соответствующим структурам неоднократно делались предложения, от которых они не смогли отказаться. Так что ничего нового здесь нет. Это лишний раз доказывает, что свобода — это длина поводка, на котором вас держат. И США в этом плане совершенно не являются исключением», — заявил он.

Эксперт также отметил, что существует ряд причин, заставляющих власти следить за всеми потоками информации в интернете.

«Это может делаться для самых разных целей, например для наблюдения за людьми, которые вызывают подозрение властей, за какой-то террористической активностью. Часто социальными сетями и мессенджерами пользуются торговцы наркотиками. Но, поскольку это всё происходит без санкций суда, существует простор для злоупотреблений полномочиями, которые есть у спецслужб», — заключил Батюк.

Ранее сотрудник Twitter Клей Хейнс рассказал, что у компании есть специальные коды, позволяющие получить доступ к любым личным сообщениям пользователей.