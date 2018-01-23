Генпрокурор США дал показания по «российскому делу»

Генпрокурор США Джефф Сешнс дал показания в рамках расследования «вмешательства» России в американские выборы в 2016 году, которое ведёт команда специального прокурора Роберта Мюллера.

Об этом информирует газета The New York Times со ссылкой на представителя Министерства юстиции США.

Breaking News: Attorney General Jeff Sessions was questioned for several hours last week by the special counsel's office investigating Russian meddling https://t.co/EaznnTUY1H — The New York Times (@nytimes) 23 января 2018 г.

Отмечается, что беседа состоялась на прошлой неделе в офисе спецпрокурора и длилась несколько часов.

Издание подчёркивает, что это первый случай, когда по данному делу допрашивали одного из действующих членов команды американского лидера Дональда Трампа.

Ранее в СМИ появилась информация, что бывший советник Трампа Стивен Бэннон в рамках расследования «вмешательства» России выступил на закрытом заседании комитета по разведке палаты представителей конгресса.

Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах.