Генпрокурор США дал показания по «российскому делу»

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Генпрокурор США Джефф Сешнс дал показания в рамках расследования «вмешательства» России в американские выборы в 2016 году, которое ведёт команда специального прокурора Роберта Мюллера.

Об этом информирует газета The New York Times со ссылкой на представителя Министерства юстиции США.

Отмечается, что беседа состоялась на прошлой неделе в офисе спецпрокурора и длилась несколько часов.

Издание подчёркивает, что это первый случай, когда по данному делу допрашивали одного из действующих членов команды американского лидера Дональда Трампа.

Ранее в СМИ появилась информация, что бывший советник Трампа Стивен Бэннон в рамках расследования «вмешательства» России выступил на закрытом заседании комитета по разведке палаты представителей конгресса. 

Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах.

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