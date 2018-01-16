СМИ: Экс-советник президента США Бэннон дал показания по «российскому вмешательству»
По информации издания, Бэннон дал показания во вторник, 16 января, за закрытыми дверями.
Отмечается, что Мюллер впервые использует большое жюри для допроса лиц из ближайшего окружения Трампа.
Мюллер вызвал Бэннона на допрос после его комментариев в книге журналиста Майкла Вольфа «Огонь и ярость: в Белом доме Трампа». В книге утверждается, что Бэннон назвал «предательской» встречу сына американского лидера, Дональда Трампа — младшего, с российским юристом Наталией Весельницкой.
Ранее СМИ сообщили, что Стивен Бэннон даст показания в рамках так называемого российского дела.