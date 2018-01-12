СМИ: Экс-советник Трампа Стивен Бэннон даст показания по «российскому вмешательству»

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Бывший советник президента США Дональда Трампа по стратегическим вопросам Стивен Бэннон даст показания перед комитетом по разведке конгресса по делу о «российском вмешательстве», сообщает NBC со ссылкой на источники.

Ранее Дональд Трамп заявил, что считает маловероятным, что ему придётся давать показания спецпрокурору Роберту Мюллеру по поводу «российского вмешательства».

СМИ сообщали, что адвокаты Трампа обсуждают возможность допроса президента Мюллером.

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