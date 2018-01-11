Трамп сказал, что может избежать дачи показаний спецпрокурору Мюллеру

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Президент США Дональд Трамп заявил, что считает маловероятным, что ему придётся давать показания спецпрокурору Роберту Мюллеру по поводу «российского вмешательства».

Об этом сообщает Associated Press.

Данное заявление он сделал во время выступления на совместной с премьер-министром Норвегии Эрной Сульберг пресс-конференции в Белом доме.

По его словам, он намерен обсудить данный вопрос со своими юристами.

«Посмотрим, что произойдёт», — сказал он, комментируя информацию о возможности дачи показаний Мюллеру.

Ранее СМИ сообщали, что адвокаты Трампа обсуждают возможность допроса президента Мюллером.

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