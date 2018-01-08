СМИ: Юристы Трампа обсуждают возможность допроса президента по делу о «связях» с Россией

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Юристы американского лидера Дональда Трампа обсуждают возможность допроса президента специальным прокурором по расследованию «связей» с Россией Робертом Мюллером.

Об этом информирует телеканал NBC со ссылкой на источники.

Отмечается, что юристы намерены выяснить, будет ли спецпрокурор напрямую допрашивать президента США, а также узнать возможное место проведения подобной беседы, её продолжительность и другие детали.

Как подчёркивает телеканал, подготовка ведётся из-за высоких шансов того, что Мюллер примет решение взять показания с Трампа.

Ранее Трамп предположил, что между экс-кандидатом в президенты США Хиллари Клинтон и властями России в 2016 году мог быть сговор.

29 декабря 2017 года американский президент заявил, что расследование «российского вмешательства» в выборы в 2016 году выставляет США в неприглядном свете.

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США
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