СМИ: Юристы Трампа обсуждают возможность допроса президента по делу о «связях» с Россией

Юристы американского лидера Дональда Трампа обсуждают возможность допроса президента специальным прокурором по расследованию «связей» с Россией Робертом Мюллером.

Об этом информирует телеканал NBC со ссылкой на источники.

EXCLUSIVE: Initial talks underway about Trump interview in Mueller Russia probe https://t.co/ILRVd4TqAvpic.twitter.com/vg6Q4AdqD3 — NBC News (@NBCNews) 8 января 2018 г.

Отмечается, что юристы намерены выяснить, будет ли спецпрокурор напрямую допрашивать президента США, а также узнать возможное место проведения подобной беседы, её продолжительность и другие детали.

Как подчёркивает телеканал, подготовка ведётся из-за высоких шансов того, что Мюллер примет решение взять показания с Трампа.

Ранее Трамп предположил, что между экс-кандидатом в президенты США Хиллари Клинтон и властями России в 2016 году мог быть сговор.

29 декабря 2017 года американский президент заявил, что расследование «российского вмешательства» в выборы в 2016 году выставляет США в неприглядном свете.