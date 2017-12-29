Трамп: расследование «российского вмешательства» выставляет США в неприглядном свете

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Президент США Дональд Трамп в интервью изданию The New York Times заявил, что расследование «российского вмешательства» в американскую президентскую кампанию в 2016 году выставляет Соединённые Штаты в неприглядном свете.

«Это выставляет США в неприглядном свете и ставит страну в очень плохое положение. Чем раньше это закончится, тем лучше для Соединённых Штатов», — отметил он.

Ранее официальный представитель Белого дома Сара Сандерс заявила, что в администрации президента рассчитывают на скорое окончание расследования «российского вмешательства».

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