Пушков рассказал о «новой мании Запада»

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в своём Twitter рассказал о том, что, по его мнению, является «новой манией Запада».

Он отметил, что власти ряда западных стран в последнее время очень часто обвиняют Россию во «вмешательстве» в их внутренние дела.

«Достоверность» информации о подобном «вмешательстве», по словам политика, может сравниться с «вмешательством» России в выборы на вымышленном острове Биномо.

Достоверность "вмешательства русских" в референдум по Брекзиту или в выборы в ФРГ - такая же, как в дела о-ва Биномо. Новая мания Запада. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 23 декабря 2017 г.

Ранее российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) разыграли постоянного представителя США при ООН Никки Хейли, позвонив ей от имени премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого.

Пранкеры в том числе обсудили с Хейли выборы на выдуманном острове на юге Китая, в которые, по словам разыгрывающих, вмешалась Россия.