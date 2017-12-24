Пушков рассказал о «новой мании Запада»

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Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в своём Twitter рассказал о том, что, по его мнению, является «новой манией Запада».

Он отметил, что власти ряда западных стран в последнее время очень часто обвиняют Россию во «вмешательстве» в их внутренние дела.

«Достоверность» информации о подобном «вмешательстве», по словам политика, может сравниться с «вмешательством» России в выборы на вымышленном острове Биномо.

Ранее российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) разыграли постоянного представителя США при ООН Никки Хейли, позвонив ей от имени премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого.

Пранкеры в том числе обсудили с Хейли выборы на выдуманном острове на юге Китая, в которые, по словам разыгрывающих, вмешалась Россия.

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