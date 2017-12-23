Пранкеры разыграли постпреда США при ООН
Запись разговора опубликована на YouTube.
Молодые люди обсудили с Хейли ситуацию с Иерусалимом, голосование в Совбезе ООН по резолюции о необходимости борьбы с героизацией нацизма, решение о поставках летального оружия на Украину и ряд других вопросов.
В разговоре Хейли объяснила позицию США по резолюции о необходимости борьбы с героизацией нацизма, отметив, что американские власти поддерживают Украину.
«Мы стараемся их (власти Украины. — RT) поддерживать по многим вопросам. У нас очень тесные связи, и мы стараемся совместными усилиями отодвинуть Россию в вопросе Крыма», — отметила она.
Затронув ситуацию вокруг бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили, представительница США согласилась с тем, что его преследование на Украине носит политический характер.
Также пранкеры обсудили с Хейли выборы на выдуманном острове на юге Китая, в которые, по словам разыгрывающих, вмешалась Россия.
Хейли заявила, что знает о существовании такого острова и в курсе ситуации, сложившейся на нём.
«Мы предупреждены об этом и очень пристально наблюдаем за ситуацией. Думаю, мы будем продолжать наблюдение, как делаем это в вопросах, касающихся Южно-Китайского моря», — заключила она.
Ранее пранкеры разыграли президента Украины Петра Порошенко, представившись премьер-министром Грузии Георгием Квирикашвили.