Пранкер Лексус раскрыл подробности розыгрыша постпреда США при ООН

Пранкер Алексей Столяров (Лексус) рассказал RT о разговоре с постоянным представителем США при ООН Никки Хейли. По его словам, никто не ожидал, что она поверит в существование выдуманного острова Биномо.

«Постпред при ООН — очень важная должность. Человек, который отстаивает интересы там, обязан обладать минимальными географическими познаниями. Когда мы звонили ей, я лично думал, что Хейли должна знать, какие страны существуют на карте. Мы совершенно не ожидали, что она так будет отвечать, были просто в шоке. Если вы переслушаете запись, её даже несколько раз переспросили. Очень печально, что такие люди находятся на подобных должностях и принимают решения», — сказал он.

Столяров также отметил схожесть ситуации с розыгрышем другой американской чиновницы Максин Уотерс, которая прокомментировала пранкерам вмешательство в выборы в Лимпопо.

Кроме того, он анонсировал публикацию в скором времени ещё одного телефонного разговора с высокопоставленным западным чиновником.

«У нас очень скоро выйдет запись с одним из представителей, который принимает решения в НАТО. Там тоже всё печально», — подчеркнул Столяров.

Ранее российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Лексус разыграли Никки Хейли, позвонив ей от имени премьера Польши Матеуша Моравецкого.

13 февраля пранкеры разыграли члена палаты представителей США от Калифорнии Максин Уотерс.