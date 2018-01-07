Трамп предположил, что между Клинтон и российскими властями в 2016 году мог быть сговор

Президент США Дональд Трамп предположил, что между экс-кандидатом в президенты Соединённых Штатов Хиллари Клинтон и российскими властями в период президентской кампании в США в 2016 году мог быть сговор.

«Был сговор между Хиллари Клинтон, НКДП (Национальный комитет Демократической партии. — RT) и россиянами. К сожалению, вы не очень активно это освещаете», — передаёт ТАСС слова Трампа.

Он добавил, что версия о якобы контактах его команды с Москвой «мертва», так как никаких доказательств этому не было найдено.

«Не было никакого сговора между нами и россиянами», — заключил американский лидер.

Ранее сообщалось, что Министерство юстиции США организовало новое расследование в отношении Клинтон, заняться которым должны агенты ФБР.