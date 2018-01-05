СМИ: В ФБР приступили к новому расследованию в отношении Хиллари Клинтон

Министерство юстиции организовало новое расследование в отношении экс-кандидата в президенты США Хиллари Клинтон, заняться котором должны агенты ФБР.

Об этом сообщает The Hill со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Отмечается, что новое дело касается деятельности благотворительного фонда Clinton Foundation. Организацию подозревают в нелегальной активности в то время, как Клинтон занимала пост госсекретаря США.

Агенты пытаются выяснить, получали ли жертвователи денег в фонд какую-либо помощь от государства после того, как перечисляли свои финансовые средства. Также следователям предстоит узнать, не нарушала ли организация налоговое законодательство.

По данным издания, агенты уже опросили по меньшей мере одного свидетеля в прошлом месяце по данному делу.

В октябре 2016 года СМИ сообщали, что высокопоставленные чиновники Министерства юстиции Соединённых Штатов помешали сотрудникам ФБР провести детальное расследование относительно фонда Хиллари Клинтон. При этом в августе 2016 появились свидетельства того, что политик оказывала покровительство спонсорам Clinton Foundation.