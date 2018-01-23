Трамп заявил, что не обеспокоен по поводу допроса генпрокурора США по «российскому делу»

Короткая ссылка
Американский лидер Дональд Трамп заявил, что не обеспокоен допросом генпрокурора Джеффа Сешнса в рамках расследования «вмешательства» России в американские выборы в 2016 году, которое ведёт команда специального прокурора Роберта Мюллера.

«Нет, я совершенно не обеспокоен», — приводит его слова The Hill.

Глава государства также отметил, что не обсуждал с Сешнсом его разговор с Мюллером.

Ранее стало известно, что генпрокурор США дал показания по «российскому делу».

Читайте виртуальные журналы RT на русском в Flipboard
США
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru