Трамп заявил, что не обеспокоен по поводу допроса генпрокурора США по «российскому делу»

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что не обеспокоен допросом генпрокурора Джеффа Сешнса в рамках расследования «вмешательства» России в американские выборы в 2016 году, которое ведёт команда специального прокурора Роберта Мюллера.

«Нет, я совершенно не обеспокоен», — приводит его слова The Hill. Глава государства также отметил, что не обсуждал с Сешнсом его разговор с Мюллером. Ранее стало известно, что генпрокурор США дал показания по «российскому делу».