Трамп призвал союзников США увеличить расходы на оборону

Президент США Дональд Трамп призвал союзников увеличить расходы на свою оборону. Об этом он сказал, выступая на Международном экономическом форуме в Давосе.

«Наша взаимная безопасность предполагает, что все страны должны делать вклад в безопасность», — заявил он. По его словам, США призывают своих партнёров и союзников инвестировать в национальную оборону и выполнять финансовые обязательства для общей безопасности. RT вёл трансляцию выступления Трампа.