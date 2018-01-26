Трамп призвал союзников США увеличить расходы на оборону

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Президент США Дональд Трамп призвал союзников увеличить расходы на свою оборону. Об этом он сказал, выступая на Международном экономическом форуме в Давосе.

«Наша взаимная безопасность предполагает, что все страны должны делать вклад в безопасность», — заявил он.

По его словам, США призывают своих партнёров и союзников инвестировать в национальную оборону и выполнять финансовые обязательства для общей безопасности.

RT вёл трансляцию выступления Трампа.

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