СМИ: Ряд демократов собирается бойкотировать обращение Трампа к конгрессу США

Группа демократов собирается пропустить обращение президента США Дональда Трампа к конгрессу Соединённых Штатов с ежегодной речью «О положении страны».

Об этом сообщает CNN.

Отмечается, что как минимум 13 представителей Демократической партии США заявили о своём намерении проигнорировать выступление Трампа.

Как уточняет телекомпания, даже при наличии противоречий представители обеих партий обычно присутствуют при обращении президента к конгрессу с ежегодной речью, хотя в истории страны и было несколько случаев аналогичного бойкота.

Ранее СМИ назвали темы обращения Трампа к конгрессу США.