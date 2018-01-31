СМИ: Ряд демократов собирается бойкотировать обращение Трампа к конгрессу США

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Группа демократов собирается пропустить обращение президента США Дональда Трампа к конгрессу Соединённых Штатов с ежегодной речью «О положении страны».

Об этом сообщает CNN.

Отмечается, что как минимум 13 представителей Демократической партии США заявили о своём намерении проигнорировать выступление Трампа.

Как уточняет телекомпания, даже при наличии противоречий представители обеих партий обычно присутствуют при обращении президента к конгрессу с ежегодной речью, хотя в истории страны и было несколько случаев аналогичного бойкота.

Ранее СМИ назвали темы обращения Трампа к конгрессу США.

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