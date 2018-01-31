СМИ: Ряд демократов собирается бойкотировать обращение Трампа к конгрессу США
Об этом сообщает CNN.
Отмечается, что как минимум 13 представителей Демократической партии США заявили о своём намерении проигнорировать выступление Трампа.
Как уточняет телекомпания, даже при наличии противоречий представители обеих партий обычно присутствуют при обращении президента к конгрессу с ежегодной речью, хотя в истории страны и было несколько случаев аналогичного бойкота.
Ранее СМИ назвали темы обращения Трампа к конгрессу США.