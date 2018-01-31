Трамп рассказал об уровне безработицы в США в своём обращении к конгрессу

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Американский лидер Дональд Трамп в своей ежегодной речи «О положении страны» к конгрессу заявил, что за год ему удалось добиться значительного снижения безработицы в США.

«После того, как год за годом в стране наблюдалась стагнация, мы, наконец, возрождаемся», — заявил он.

Как отметил Трамп, с момента его избрания было создано 2,4 млн рабочих мест, включая 200 тыс. новых рабочих мест в промышленности. По его словам, количество безработных уменьшилось среди всех слоёв населения.

«Безработица среди афроамериканцев находится на самом низком уровне в истории, как и уровень безработицы среди латиноамериканского населения США», — отметил он.

Ранее Трамп заявил, что в стране самая низкая женская безработица за 18 лет.

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