Трамп призвал выйти на Женский марш

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Президент США Дональд Трамп призвал жительниц страны принять участие в Женском марше.

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

«На территории всей нашей великой страны установилась прекрасная погода, это идеальный день для Женского марша. Идите туда сейчас, чтобы отпраздновать исторические вехи, беспрецедентные экономические успехи и рост благосостояния, которые произошли за последние 12 месяцев. Самая низкая женская безработица за 18 лет!» — написал он.

20—11 января во всём мире проходят мероприятия под названием Женский марш. Данное событие призвано обратить внимание на важность гендерного равенства.

В прошлом году Женский марш стал площадкой для критиков избранного на пост президента США Дональда Трампа. Многие знаменитые люди выступили против американского лидера и его победы на выборах.

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США
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