Трамп призвал выйти на Женский марш

Президент США Дональд Трамп призвал жительниц страны принять участие в Женском марше.

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

«На территории всей нашей великой страны установилась прекрасная погода, это идеальный день для Женского марша. Идите туда сейчас, чтобы отпраздновать исторические вехи, беспрецедентные экономические успехи и рост благосостояния, которые произошли за последние 12 месяцев. Самая низкая женская безработица за 18 лет!» — написал он.

Beautiful weather all over our great country, a perfect day for all Women to March. Get out there now to celebrate the historic milestones and unprecedented economic success and wealth creation that has taken place over the last 12 months. Lowest female unemployment in 18 years! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 20 января 2018 г.

20—11 января во всём мире проходят мероприятия под названием Женский марш. Данное событие призвано обратить внимание на важность гендерного равенства.

В прошлом году Женский марш стал площадкой для критиков избранного на пост президента США Дональда Трампа. Многие знаменитые люди выступили против американского лидера и его победы на выборах.