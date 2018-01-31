Трамп заявил, что США проявляют сострадание больше всех стран в мире

Американский лидер Дональд Трамп в своей ежегодной речи «О положении страны» к конгрессу заявил, что США делают для мира больше, чем любая другая страна в мире.

«США — страна сострадания. Мы гордимся тем, что делаем больше, чем любая другая страна в мире, чтобы помогать нуждающимся, неимущим, а также тем, кого подавляют», — заявил он.

При этом он добавил, что, являясь президентом США, его больше всего заботят американцы и особенно наиболее уязвимые слои общества.

Ранее в своём обращении к конгрессу Трамп заявил, что американцы могут достичь чего угодно.