Трамп: «эра экономической капитуляции» для США закончилась

Американский лидер Дональд Трамп в своей ежегодной речи «О положении страны» к конгрессу заявил об окончании «эры экономической капитуляции» для США.

«Америка наконец-то перевернула страницу в отношении десятилетий нечестных торговых сделок, которые жертвовали нашим благосостоянием и отправляли за рубеж наши компании, рабочие места и богатство нашей страны», — сказал президент.

По его словам, теперь США ждут того, что экономические отношения с другими странами будут «справедливыми и обоюдными».

«Мы будем работать над исправлением плохих сделок и вести переговоры о новых и хороших, которые будут справедливы», — добавил он.

Ранее в своём обращении к конгрессу Трамп заявил, что американцы могут достичь чего угодно.