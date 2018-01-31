Трамп: «эра экономической капитуляции» для США закончилась

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Американский лидер Дональд Трамп в своей ежегодной речи «О положении страны» к конгрессу заявил об окончании «эры экономической капитуляции» для США.

«Америка наконец-то перевернула страницу в отношении десятилетий нечестных торговых сделок, которые жертвовали нашим благосостоянием и отправляли за рубеж наши компании, рабочие места и богатство нашей страны», — сказал президент.

По его словам, теперь США ждут того, что экономические отношения с другими странами будут «справедливыми и обоюдными».

«Мы будем работать над исправлением плохих сделок и вести переговоры о новых и хороших, которые будут справедливы», — добавил он.

Ранее в своём обращении к конгрессу Трамп заявил, что американцы могут достичь чего угодно.

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