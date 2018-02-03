В ожидании Javelin: зачем министр обороны Украины едет в Вашингтон

Министр обороны Украины Степан Полторак прибыл в США. Он намерен встретиться со своим американским коллегой Джеймсом Мэттисом и обсудить поставки противотанковых комплексов Javelin. Киевские власти обеспокоены тем, что обещанного оружия до сих пор нет. Впрочем, эксперты полагают, что этот вопрос Полтораку вряд ли удастся решить и на переговорах. Вероятнее всего, больше внимания будет уделено обеспечению американского присутствия на Украине. Почему США не спешат выполнить своё обещание и предоставить Киеву «оборонительные» ракеты, разбирался RT.

Оружия всё нет

Глава оборонного ведомства Украины Степан Полторак прибыл 2 февраля с официальным визитом в Соединённые Штаты Америки. «США являются страной — членом НАТО и выступают одним из основных партнёров Украины. Поездка состоится для углубления сотрудничества между нашими оборонными ведомствами», — передают украинские СМИ.

Одна из главных тем, которые планируется обсудить, — поставка на Украину американского летального оружия, прежде всего ракетных противотанковых комплексов Javelin.

«Я думаю, что я точно буду понимать (время начала поставок Javelin. — RT) после моего визита в Вашингтон, который состоится 2 февраля», — заявил 26 января в эфире телеканала «112 Украина» Полторак.

В середине января 2018 года начальник генштаба Вооружённых сил Украины Виктор Муженко утверждал, что поставить противотанковые комплексы могут как через два месяца, так и через полгода.

«Главная тема визита Степана Полторака в США — поставки на Украину американских противотанковых комплексов. Американские партнёры хотят получить гарантии на самом высоком уровне, что оружие не будет продано, сломано и не пропадёт. Также стороны обсудят программу и время обучения украинских военных работе с новейшей техникой. Если все вопросы удастся утрясти, то мы ожидаем поставки Javelin уже к лету этого года», — сообщил источник RT в Министерстве обороны Украины.

В свою очередь, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов 2 февраля 2018 года заявил, что поверит в поставку Javelin тогда, когда потрогает их собственными руками.

«Сотрудничество продвигается, но оружия ещё нет. К большому сожалению, разговоров вокруг этого гораздо больше, чем конкретных шагов. Я буду говорить, что оружие получили, только тогда, когда я сам возьму его в руки. Тогда я скажу, что это — о'кей», — подчеркнул чиновник в своей речи на церемонии открытия Центра реагирования на киберугрозы в Киеве.

Летальный эффект

В конце 2017 года Белый дом принял решение разрешить поставку летальных оборонительных вооружений на Украину. Формально к ним относятся и переносные противотанковые ракетные комплексы Javelin, предназначенные для борьбы с наземными бронированными и воздушными низколетящими целями. В военном бюджете США на 2018 год предусмотрено выделение $350 млн на оказание военной помощи Киеву. Как заявлял ранее президент Украины Пётр Порошенко, деньги на Javelin для Украины будут выделены из бюджета США. По сообщениям американских СМИ, Вашингтон собирается предоставить Киеву 210 выстрелов и 35 пусковых установок на сумму $47 млн.

Американский переносной противотанковый ракетный комплекс Javelin

Reuters

© Lucas Jackson

29 января 2018 года спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил, что американские противотанковые комплексы не будут применяться на линии соприкосновения сторон в Донбассе. Это подтвердили и в украинском МИД. Однако украинский посол в Соединённых Штатах Валерий Чалый подчеркнул, что «в случае дальнейших агрессивных действий будут рассматриваться варианты применения» комплексов и в боевых условиях.

«США поставляют эти вооружения не для складирования на украинских военных базах, а для вооружения конкретных частей, в том числе и тех, которые воюют и в будущем будут активно наступать в Донбассе. Сегодня американские специалисты обучают украинских военнослужащих применению комплексов Javelin», — прокомментировал ранее в интервью RT поставку американских противотанковых комплексов Киеву президент Академии геополитических проблем, военный эксперт Леонид Ивашов.

В российском Министерстве иностранных дел и в Кремле осудили поставку на Украину американских летальных вооружений.

Особые цели

«Цель визита министра обороны Украины в США задекларирована как продолжение, а может, и финал длинной истории обсуждения предоставления Украине так называемого летального оружия. В том числе противотанковых ракетных комплексов Javelin, уже ставших ритуальным символом победы ВСУ над всеми мыслимыми противниками. Однако, вероятней всего, Полторак едет для обсуждения более насущных для американских военных вопросов», — заявил в интервью RT политолог Александр Асафов.

По мнению эксперта, центральной темой на переговорах между Полтораком и Мэттисом станет обсуждение дальнейшего функционирования Яворовского полигона близ Львова и имитационного центра на нём. Де-факто полигон, где на постоянной основе с 2015 года присутствуют американские военные, по мнению политолога, является американской военной базой.

Военнослужащие армии США на Яворовском полигоне

РИА Новости

«Напомню: недавно главнокомандующий ВСУ Порошенко подписал указ, регламентирующий нахождение иностранных военнослужащих на территории Украины. Конституция Украины прямо запрещает нахождение на территории страны иностранных военных баз, поэтому приходится оформлять присутствие военных НАТО указом о совместных учениях, которые проводятся на Яворовском полигоне круглый год», — отметил Асафов.

Американцам нужно военное присутствие на территории Украины «для обеспечения собственных военных целей, таких как проведение учений в климатических условиях, сходных с территорией вероятного противника, а также обучения операторов системам вооружения, включая экспериментальное», пояснил эксперт.

«Именно на финансирование мероприятий на этом полигоне и идут все выделенные ранее Украине от США средства на военно-оборонные цели», — отметил Асафов.

По его словам, там же могли быть сделаны фото, которые накануне британский информационный ресурс Bellingcat интерпретировал как поставку американских вооружений неонацистскому батальону «Азов».

«Поэтому господин Полторак и вызван с отчётом о прошедшем периоде и для получения новых инструкций о недопущении ЧП, которые периодически там происходят», — считает эксперт.

По мнению Асафова, Полторак также получит предварительные инструкции по обсуждаемому вводу миротворцев в Донбасс, что является темой российско-американских переговоров в формате Сурков — Волкер.

«Никаких иных целей, а также надежд на получение летального оружия в ближайшее время, финансирования или иной поддержки ВСУ для ведения боевых действий вблизи линии соприкосновения у украинского министра не просматривается», — утверждает Асафов.

Ритуальный символ

«Что касается общеукраинской надежды на Javelin как на «святое копьё», которое поразит всех врагов Украины и принесёт победу на всех фронтах, то это желание имеет ритуально-магический характер и, даже будучи реализованным, никак не повлияет на обороноспособность ВСУ», — считает Асафов.

Эксперт отмечает, что при изучении ежедневных сводок от военных непризнанных Донецкой и Луганской народных республик, а также данных ОБСЕ и сообщений украинской стороны видно, что на линии соприкосновения уже давно нет боёв с участием тяжёлой бронетехники, против которой в теории могут быть применены Javelin.

«Весьма спорно, что получение столь желаемых комплексов американского производства может как-то повлиять на расстановку сил на линии соприкосновения, и уж вовсе сделает их передачу ненужной в случае введения на линию соприкосновения миротворческого контингента ООН, которого в том числе требует и украинская сторона», — отметил эксперт.

Военнослужащие армии Украины

Reuters

© Valentyn Ogirenko

«Поставка Javelin на Украину — это сигнал руководству ОРДЛО (Отдельные районы Донецкой и Луганской области — принятое на Украине именование непризнанных Донецкой и Луганской народных республик. — RT), что украинская армия становится сильнее и не стоит проводить наступательные операции. Противотанковых комплексов на Украину поставляют мало, поэтому они не могут повлиять на ход противостояния. Это скорее моральное давление на соперника», — сообщил источник RT в «Народном фронте».

По словам Асафова, учитывая высокий уровень коррупции в украинских вооружённых силах, США, передавая Киеву новые образцы вооружений, к которым относятся и комплексы Javelin, рискуют тем, что «они всплывут на мировых чёрных рынках оружия и будут применяться в том числе и против солдат НАТО в совсем иных географических точках».

«Поэтому реализация этих обещаний крайне маловероятна», — подытожил политолог.